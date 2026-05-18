Steven Gerrard Kecewa Liverpool Melewatkan Reuni dengan Xabi Alonso

JawaPos.com - Steven Gerrard dilaporkan ikut kecewa dengan keputusan Xabi Alonso menerima tawaran Chelsea. Bahkan, komentarnya diyakini hanya akan memperbesar rasa frustrasi yang sudah dirasakan banyak pendukung Liverpool dalam beberapa pekan terakhir.

Menurut laporan yang beredar, Steven Gerrard sempat berbicara dengan Xabi Alonso sebelum kesepakatan dengan Chelsea benar-benar rampung. Dalam percakapan itu, legenda Liverpool tersebut mengaku meminta Alonso untuk bersabar karena yakin The Reds pada akhirnya akan datang membawa tawaran.

”Saya berbicara dengan Xabi Alonso sebelum semuanya diselesaikan dan menyuruhnya bersabar karena saya benar-benar percaya Liverpool akan turun tangan pada saat yang tepat. Semua orang tahu apa artinya dia bagi klub ini. Para penggemar menyukainya, dia memahami budaya klub, dan rasanya seperti reuni sempurna yang memang sudah seharusnya terjadi,” ujar Steven Gerrard melansir The Kopite View.

Bagi banyak fans Liverpool, pernyataan itu seperti menggambarkan seluruh rasa kecewa yang sedang mereka rasakan. Xabi Alonso memang tidak pernah dianggap sekadar kandidat pelatih biasa. Sosoknya terasa seperti kelanjutan alami dari sejarah panjang Liverpool.

Mantan gelandang elegan yang pernah menjadi idola di Anfield itu kini berkembang menjadi salah satu pelatih muda paling menjanjikan di Eropa. Karena itu, gagasan melihat Alonso kembali ke klub sebagai manajer sempat begitu memikat imajinasi para pendukung.

Namun Gerrard juga memahami bahwa dunia sepak bola tidak selalu berjalan berdasarkan emosi dan nostalgia.

”Namun sepak bola bergerak cepat dan jika Anda ragu-ragu, Anda akan kehilangan peluang seperti itu. Yang paling membuatku frustrasi adalah Liverpool tidak bertindak cukup cepat dan Chelsea menyelesaikan kesepakatan sebelum ada yang bisa berubah,” ungkap Gerrard.

Kalimat itu kemungkinan besar akan memicu perdebatan baru di kalangan fans Liverpool. Terutama mereka yang mulai mempertanyakan arah klub setelah musim yang mengecewakan di bawah Arne Slot.