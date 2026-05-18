Steven Gerrard Kecewa Liverpool Melewatkan Reuni dengan Xabi Alonso

Legenda Liverpool Steven Gerrard dikabarkan kecewa Xabi Alonso gabung Chelsea. (ig @footiebuzz)
JawaPos.com - Steven Gerrard dilaporkan ikut kecewa dengan keputusan Xabi Alonso menerima tawaran Chelsea. Bahkan, komentarnya diyakini hanya akan memperbesar rasa frustrasi yang sudah dirasakan banyak pendukung Liverpool dalam beberapa pekan terakhir.
Menurut laporan yang beredar, Steven Gerrard sempat berbicara dengan Xabi Alonso sebelum kesepakatan dengan Chelsea benar-benar rampung. Dalam percakapan itu, legenda Liverpool tersebut mengaku meminta Alonso untuk bersabar karena yakin The Reds pada akhirnya akan datang membawa tawaran.
”Saya berbicara dengan Xabi Alonso sebelum semuanya diselesaikan dan menyuruhnya bersabar karena saya benar-benar percaya Liverpool akan turun tangan pada saat yang tepat. Semua orang tahu apa artinya dia bagi klub ini. Para penggemar menyukainya, dia memahami budaya klub, dan rasanya seperti reuni sempurna yang memang sudah seharusnya terjadi,” ujar Steven Gerrard melansir The Kopite View.
Baca Juga:Sassuolo Tumbang 2-3 dari Lecce di Laga Kandang Terakhir, Fabio Grosso: Sepak Bola Bisa Sangat Kejam!
Bagi banyak fans Liverpool, pernyataan itu seperti menggambarkan seluruh rasa kecewa yang sedang mereka rasakan. Xabi Alonso memang tidak pernah dianggap sekadar kandidat pelatih biasa. Sosoknya terasa seperti kelanjutan alami dari sejarah panjang Liverpool.
Mantan gelandang elegan yang pernah menjadi idola di Anfield itu kini berkembang menjadi salah satu pelatih muda paling menjanjikan di Eropa. Karena itu, gagasan melihat Alonso kembali ke klub sebagai manajer sempat begitu memikat imajinasi para pendukung.
Namun Gerrard juga memahami bahwa dunia sepak bola tidak selalu berjalan berdasarkan emosi dan nostalgia.
”Namun sepak bola bergerak cepat dan jika Anda ragu-ragu, Anda akan kehilangan peluang seperti itu. Yang paling membuatku frustrasi adalah Liverpool tidak bertindak cukup cepat dan Chelsea menyelesaikan kesepakatan sebelum ada yang bisa berubah,” ungkap Gerrard.
Kalimat itu kemungkinan besar akan memicu perdebatan baru di kalangan fans Liverpool. Terutama mereka yang mulai mempertanyakan arah klub setelah musim yang mengecewakan di bawah Arne Slot.
Banyak pendukung merasa Liverpool terlalu lambat mengambil keputusan dalam momen penting. Ketika mereka masih menimbang berbagai opsi, Chelsea justru bergerak cepat dan berhasil mengamankan tanda tangan Alonso.
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong