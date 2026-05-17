Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 17 Mei 2026 | 19.26 WIB

Surprise! Pelatih yang Dipecat Real Madrid Dikabarkan Selangkah Lagi Latih Chelsea

Chelsea babak belur di Premier League musim ini, dan telah memecat Liam Rosenior. (@ChelseaFC/X). - Image

Chelsea babak belur di Premier League musim ini, dan telah memecat Liam Rosenior. (@ChelseaFC/X).

JawaPos.com - Xabi Alonso dikabarkan telah mencapai kesepatan untuk menjadi pelatih baru Chelsea selama empat tahun.

Menurut laporan The Athletic pada Sabtu, pengumuman resmi penunjukan Alonso diperkirakan dilakukan dalam waktu dekat.

Pelatih asal Spanyol berusia 44 tahun itu bahkan telah mengunjungi London awal pekan lalu untuk menuntaskan negosiasi.

Chelsea menjadikan Alonso target utama sejak awal pencarian pelatih anyar. Mantan pelatih Real Madrid itu juga tertarik menerima tantangan menangani The Blues.

Chelsea sempat mempertimbangkan sejumlah kandidat lain untuk menggantikan Liam Rosenior, salah satunya mantan pelatih Bournemouth, Andoni Iraola.

Alonso sendiri berstatus tanpa klub setelah dipecat Real Madrid pada Januari, hanya tujuh bulan setelah menandatangani kontrak tiga tahun bersama Los Blancos.

Dia direkrut Madrid setelah sukses besar bersama Bayer Leverkusen dengan mempersembahkan gelar Bundesliga pertama dalam sejarah klub itu pada 2024.

Dia bahkan menorehkan catatan luar biasa saat Leverkusen meraih gelar tersebut tanpa menelan kekalahan di kompetisi domestik.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Bukan ke Liverpool! Xabi Alonso Dikabarkan jadi Pelatih Chelsea, Dikontrak 4 Tahun - Image
Sepak Bola Dunia

Bukan ke Liverpool! Xabi Alonso Dikabarkan jadi Pelatih Chelsea, Dikontrak 4 Tahun

Minggu, 17 Mei 2026 | 18.37 WIB

Manchester City Raih Juara Piala FA 2025/2026, Statistik Mendukung The Citizens - Image
Sepak Bola Dunia

Manchester City Raih Juara Piala FA 2025/2026, Statistik Mendukung The Citizens

Minggu, 17 Mei 2026 | 06.11 WIB

Link Live Streaming Chelsea vs Manchester City di Final Piala FA, Menepis Keraguan di Wembley - Image
Sepak Bola Dunia

Link Live Streaming Chelsea vs Manchester City di Final Piala FA, Menepis Keraguan di Wembley

Minggu, 17 Mei 2026 | 03.08 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

5

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore