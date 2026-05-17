Surprise! Pelatih yang Dipecat Real Madrid Dikabarkan Selangkah Lagi Latih Chelsea

JawaPos.com - Xabi Alonso dikabarkan telah mencapai kesepatan untuk menjadi pelatih baru Chelsea selama empat tahun.

Menurut laporan The Athletic pada Sabtu, pengumuman resmi penunjukan Alonso diperkirakan dilakukan dalam waktu dekat.

Pelatih asal Spanyol berusia 44 tahun itu bahkan telah mengunjungi London awal pekan lalu untuk menuntaskan negosiasi.

Chelsea menjadikan Alonso target utama sejak awal pencarian pelatih anyar. Mantan pelatih Real Madrid itu juga tertarik menerima tantangan menangani The Blues.

Chelsea sempat mempertimbangkan sejumlah kandidat lain untuk menggantikan Liam Rosenior, salah satunya mantan pelatih Bournemouth, Andoni Iraola.

Alonso sendiri berstatus tanpa klub setelah dipecat Real Madrid pada Januari, hanya tujuh bulan setelah menandatangani kontrak tiga tahun bersama Los Blancos.

Dia direkrut Madrid setelah sukses besar bersama Bayer Leverkusen dengan mempersembahkan gelar Bundesliga pertama dalam sejarah klub itu pada 2024.