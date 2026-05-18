Masih Percaya Arne Slot, Liverpool Tidak Pernah Kontak Xabi Alonso

JawaPos.com - Spekulasi soal masa depan Arne Slot di Liverpool sempat memanas dalam beberapa bulan terakhir. Performanya yang dianggap mengecewakan membuat banyak pihak yakin The Reds akan mencoba mendatangkan Xabi Alonso pada musim panas ini.

Namun kenyataannya, Liverpool disebut tidak pernah benar-benar masuk dalam negosiasi untuk merekrut Xabi Alonso sebelum sang pelatih akhirnya resmi bergabung dengan Chelsea. Keputusan itu sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa manajemen Liverpool masih menaruh kepercayaan kepada Slot meski musim ini berjalan jauh dari ekspektasi.

Musim Sulit Liverpool di Bawah Slot Harapan Liverpool untuk mempertahankan gelar Liga Premier sebenarnya sudah goyah sejak awal musim. Rentetan enam kekalahan dalam tujuh pertandingan membuat tekanan terhadap Slot meningkat drastis bahkan sebelum memasuki bulan Desember.

Situasi terasa semakin mengecewakan karena Liverpool sudah mengeluarkan dana besar pada musim panas lalu. Klub memecahkan rekor transfer Inggris dua kali demi mendatangkan Florian Wirtz dan Alexander Isak.

Dengan investasi sebesar itu, banyak fans berharap Liverpool tampil dominan seperti era terbaik mereka beberapa musim lalu. Namun realitanya berbeda. Dengan dua laga tersisa musim ini, Liverpool bahkan masih belum benar-benar aman untuk lolos ke Liga Champions. Situasi itu tentu menjadi ancaman serius bagi kondisi finansial klub.

Kekalahan 4-2 dari Aston Villa semakin memperburuk suasana. Setelah laga tersebut, Mohamed Salah bahkan melontarkan kritik terbuka terhadap taktik Slot.

Hubungan keduanya memang beberapa kali dikabarkan memanas sepanjang musim ini.

Slot Tegaskan Dirinya Masih Dipercaya Melansir The Standard, meski tekanan terus meningkat, Slot tetap yakin dirinya akan bertahan di Anfield musim depan.