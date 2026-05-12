Shakira Cetak Sejarah sebagai Penyanyi Pertama dengan 4 Keterlibatan Lagu Piala Dunia FIFA

JawaPos.com – Penyanyi pop internasional, Shakira, kembali mencuri perhatian setelah diumumkan akan membawakan lagu tema resmi Piala Dunia FIFA 2026.

Dikutip dari akun Instagram Entertainment Tonight @entertaintmenttonight pada Selasa (12/5), Lagu bertajuk ‘Dai Dai' tersebut dinyanyikan bersama Burna Boy dan dijadwalkan rilis pada 14 Mei 2026.

Kehadiran lagu baru ini sekaligus menandai keterlibatan terbaru Shakira dalam perhelatan sepak bola terbesar di dunia.

Melalui lagu ‘Dai Dai’, Shakira dipastikan mencetak sejarah sebagai artis pertama yang memiliki empat lagu berkaitan dengan Piala Dunia FIFA.

Rekor tersebut menjadikannya sebagai musisi dengan keterlibatan terbanyak dalam lagu-lagu resmi maupun tema turnamen tersebut. Pencapaian ini semakin mengukuhkan posisi Shakira sebagai salah satu ikon musik Piala Dunia lintas generasi.

Sebelumnya, Shakira sukses besar lewat lagu resmi Piala Dunia 2010 bertajuk ‘Waka Waka (This Time for Africa)’. Lagu tersebut menjadi fenomena global dan identik dengan atmosfer turnamen di South Africa. Kesuksesan itu menjadikan Shakira semakin lekat dengan identitas hiburan dalam ajang sepak bola dunia.

Pada Piala Dunia 2014, Shakira kembali hadir melalui lagu tema ‘La La La (Brazil 2014)’. Kehadirannya dalam turnamen di Brazil memperkuat hubungan panjang antara penyanyi asal Kolombia tersebut dengan FIFA. Lagu itu juga memperoleh sambutan luas dari penggemar sepak bola dan musik internasional.

Tidak hanya melalui lagu resmi, Shakira juga pernah tampil dalam upacara penutupan Piala Dunia 2006. Saat itu, ia membawakan versi khusus lagu hit ‘Hips Don’t Lie' yang menjadi bagian dari kemeriahan turnamen. Penampilan tersebut menambah daftar kontribusi Shakira dalam sejarah hiburan Piala Dunia FIFA.