Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Selasa, 12 Mei 2026 | 22.40 WIB

Shakira Cetak Sejarah sebagai Penyanyi Pertama dengan 4 Keterlibatan Lagu Piala Dunia FIFA

Shakira (Instagram @shakira) - Image

Shakira (Instagram @shakira)

JawaPos.com – Penyanyi pop internasional, Shakira, kembali mencuri perhatian setelah diumumkan akan membawakan lagu tema resmi Piala Dunia FIFA 2026.

Dikutip dari akun Instagram Entertainment Tonight @entertaintmenttonight pada Selasa (12/5), Lagu bertajuk ‘Dai Dai' tersebut dinyanyikan bersama Burna Boy dan dijadwalkan rilis pada 14 Mei 2026.

Kehadiran lagu baru ini sekaligus menandai keterlibatan terbaru Shakira dalam perhelatan sepak bola terbesar di dunia.

Melalui lagu ‘Dai Dai’, Shakira dipastikan mencetak sejarah sebagai artis pertama yang memiliki empat lagu berkaitan dengan Piala Dunia FIFA.

Rekor tersebut menjadikannya sebagai musisi dengan keterlibatan terbanyak dalam lagu-lagu resmi maupun tema turnamen tersebut. Pencapaian ini semakin mengukuhkan posisi Shakira sebagai salah satu ikon musik Piala Dunia lintas generasi.

Sebelumnya, Shakira sukses besar lewat lagu resmi Piala Dunia 2010 bertajuk ‘Waka Waka (This Time for Africa)’. Lagu tersebut menjadi fenomena global dan identik dengan atmosfer turnamen di South Africa. Kesuksesan itu menjadikan Shakira semakin lekat dengan identitas hiburan dalam ajang sepak bola dunia.

Pada Piala Dunia 2014, Shakira kembali hadir melalui lagu tema ‘La La La (Brazil 2014)’. Kehadirannya dalam turnamen di Brazil memperkuat hubungan panjang antara penyanyi asal Kolombia tersebut dengan FIFA. Lagu itu juga memperoleh sambutan luas dari penggemar sepak bola dan musik internasional.

Tidak hanya melalui lagu resmi, Shakira juga pernah tampil dalam upacara penutupan Piala Dunia 2006. Saat itu, ia membawakan versi khusus lagu hit ‘Hips Don’t Lie' yang menjadi bagian dari kemeriahan turnamen. Penampilan tersebut menambah daftar kontribusi Shakira dalam sejarah hiburan Piala Dunia FIFA.

Menjelang dimulainya Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni, antusiasme publik terhadap ‘Dai Dai' terus meningkat. Cuplikan lagu yang telah dirilis lebih awal disebut berhasil membangkitkan semangat penggemar menyambut turnamen mendatang.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Momen Haru Shakira Ajak Kedua Putranya Tampil Bersama dalam Tour Konser di Buenos Aires Argentina - Image
Music & Movie

Momen Haru Shakira Ajak Kedua Putranya Tampil Bersama dalam Tour Konser di Buenos Aires Argentina

Sabtu, 13 Desember 2025 | 21.07 WIB

Lisa BLACKPINK Tuai Pro dan Kontra Setelah Dipastikan Tampil di Piala Dunia FIFA 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

Lisa BLACKPINK Tuai Pro dan Kontra Setelah Dipastikan Tampil di Piala Dunia FIFA 2026

Minggu, 10 Mei 2026 | 13.55 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang - Image
1

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

2

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

3

Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?

4

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

5

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

6

9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga

7

15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan

8

Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026

9

17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak

10

16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore