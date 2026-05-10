Lisa BLACKPINK Tuai Pro dan Kontra Setelah Dipastikan Tampil di Piala Dunia FIFA 2026

JawaPos.com – Lisa BLACKPINK menjadi sorotan publik setelah dikabarkan resmi terlibat dalam rangkaian perayaan Piala Dunia FIFA 2026.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Minggu (10/5), Kabar tersebut langsung memicu antusiasme besar dari para penggemar, sekaligus memunculkan kritik dari sebagian penggemar sepak bola dan pengguna media sosial.

Perdebatan mengenai keterlibatan idol asal Thailand itu pun ramai memenuhi berbagai platform digital.

Sejak memulai karier solo di luar YG Entertainment, Lisa terus memperluas pengaruh globalnya melalui sejumlah penampilan internasional bergengsi. Ia diketahui pernah tampil di festival musik besar hingga acara penghargaan kelas dunia.

Kini, keterlibatan Lisa dalam agenda hiburan Piala Dunia FIFA 2026 disebut menjadi langkah besar berikutnya dalam perjalanan karier internasionalnya.

Namun, tidak semua pihak menyambut kabar tersebut secara positif. Sejumlah penggemar sepak bola mempertanyakan alasan FIFA kembali melibatkan artis K-pop untuk tampil pada ajang olahraga terbesar dunia tersebut.

Beberapa komentar bahkan membandingkan Lisa dengan Jungkook BTS yang sebelumnya tampil membawakan lagu resmi Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar.

Perdebatan semakin meluas setelah sejumlah pengguna media sosial menuding Lisa mencoba mengikuti jejak Jungkook.

Selain itu, video lama yang memperlihatkan interaksi Lisa dengan kapten tim nasional Korea Selatan, Son Heung-min, kembali ramai diperbincangkan. Potongan video tersebut digunakan sebagian pihak untuk melontarkan kritik dan mempertanyakan kecocokan Lisa sebagai pengisi acara sepak bola global.