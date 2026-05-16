Barcelona Ditinggal Robert Lewandowski, Striker Polandia Akhiri Perjalanan Empat Tahun di Camp Nou

JawaPos.com - Robert Lewandowski akhirnya resmi mengakhiri perjalanannya bersama FC Barcelona. Penyerang asal Polandia tersebut mengumumkan perpisahannya lewat unggahan video emosional di media sosial pada Sabtu (16/5/2026) waktu setempat.

Keputusan ini sekaligus menandai berakhirnya empat musim kebersamaan Lewandowski dengan Barcelona sejak didatangkan dari Bayern Munchen pada musim panas 2022.

Dalam video berdurasi sekitar satu menit itu, Lewandowski memperlihatkan berbagai momen penting selama membela Blaugrana.

Mulai dari hari perkenalan di Camp Nou, selebrasi gelar juara, gol-gol penting, hingga kebersamaan bersama keluarga di stadion kebanggaan Catalunya tersebut.

Lewandowski mengaku meninggalkan Barcelona dengan perasaan bangga karena merasa telah memberikan kontribusi terbaik untuk klub.

“Setelah empat tahun penuh tantangan, kerja keras, dan momen luar biasa, sekarang waktunya melangkah ke depan. Saya pergi dengan perasaan sudah menyelesaikan misi saya,” tulis Lewandowski dalam pesan perpisahannya dikutip dari marca.com.

Selama memperkuat Barcelona, striker berusia 37 tahun itu memang menjadi salah satu sosok penting di lini depan. Ketajamannya membantu Barcelona kembali bersaing di level tertinggi sepak bola Spanyol dan Eropa.

Di musim pertamanya, Lewandowski langsung tampil tajam dan sukses membawa Barcelona meraih gelar domestik. Ia juga sempat memenangkan penghargaan top skor La Liga atau Pichichi berkat produktivitas golnya.