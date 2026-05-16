Prediksi Manchester United vs Nottingham Forest, Misi Setan Merah Kunci Posisi Tiga

Matheus Cunha diprediksi jadi ujung tombak Manchester United saat lawan Sunderland. (Dok. Manchester United)
JawaPos.com - Manchester United akan menghadapi Nottingham Forest pada pekan ke-37 Premier League 2025/2026 di Old Trafford, Minggu (17/5/2026).
Meski tidak lagi menentukan perebutan gelar maupun tiket Eropa, pertandingan ini tetap diprediksi berjalan menarik karena menjadi laga kandang terakhir Setan Merah musim ini.
Atmosfer spesial dipastikan terasa di Theatre of Dreams. Selain ingin menutup musim kandang dengan kemenangan, laga ini juga disebut bakal menjadi momen perpisahan Casemiro dengan para pendukung Manchester United.
Gelandang asal Brasil itu dikabarkan akan meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas mendatang.
Manchester United sendiri datang dengan kondisi yang cukup stabil. Tim asuhan Michael Carrick sudah memastikan tiket Liga Champions musim depan dan kini tinggal mengamankan posisi ketiga klasemen akhir Premier League.
Untuk memastikan target tersebut, MU hanya membutuhkan tambahan satu poin lagi.
Meski status pertandingan tak lagi terlalu krusial, Carrick tetap menegaskan pentingnya menjaga momentum positif tim.
Bermain di depan pendukung sendiri menjadi alasan utama Setan Merah tetap memburu kemenangan.
Performa kandang Manchester United juga sedang cukup meyakinkan. Mereka sukses memenangkan tujuh dari delapan laga kandang terakhir di Premier League.
