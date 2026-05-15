Kapten Everton Seamus Coleman Siap Hengkang, Akhiri 17 Tahun Pengabdian di Goodison Park

JawaPos.com - Seamus Coleman dipastikan akan meninggalkan Everton pada akhir musim ini, mengakhiri perjalanan panjangnya selama 17 tahun bersama klub asal Merseyside itu. Bek kanan berusia 37 tahun itu mengonfirmasi keputusan tersebut lewat pernyataan resmi pada Jumat (15/5).

Perpisahan itu diperkirakan akan terjadi pada Minggu (17/5), saat Coleman memainkan laga kandang terakhirnya bersama Everton dalam pertandingan melawan Sunderland. Dalam pernyataannya, Coleman menegaskan bahwa keputusan yang diambilnya tidak mudah, mengingat ikatan kuat yang terjalin antara dirinya, klub, dan para suporter telah lebih dari satu dekade.

“Setelah lebih dari 17 tahun di klub sepak bola yang luar biasa ini, saya memutuskan bahwa musim ini akan menjadi yang terakhir bagi saya sebagai pemain di sini,” ujar Coleman dikutip dari situs resmi Everton.

Coleman juga menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada para pendukung Everton yang dinilainya telah memberikan dukungan luar biasa sepanjang kariernya.

“Saya ingin berterima kasih kepada para penggemar atas dukungan luar biasa mereka. Kalian telah membantu saya dalam banyak hal yang tidak bisa saya bayangkan. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Everton dan kalian semua sangat berarti bagi saya,” tambahnya.

Coleman juga menyoroti kedekatannya dengan kota Liverpool dan para suporter yang menurutnya menjadi sumber motivasi di dalam ruang ganti tim. “Saya tinggal di kota ini, saya bertemu kalian setiap hari, dan saya selalu membawa kecintaan kalian terhadap klub ke dalam ruang ganti untuk menunjukkan kepada para pemain betapa besar arti Everton bagi masyarakat,” lanjutnya.

Dilansir dari ESPN, Coleman bergabung dengan Everton pada tahun 2009 dari klub Irlandia, Sligo Rovers, dengan nilai transfer yang relatif kecil, yakni sekitar GBP 60 ribu (sekitar Rp 1,4 miliar). Namun, Coleman berhasil melampaui ekspektasi dan berkembang menjadi salah satu bek kanan terbaik di Liga Inggris pada masa puncaknya.

Penampilan terbaik Coleman terjadi pada musim 2013/2014, saat ia masuk dalam Tim Terbaik Liga Inggris berkat kontribusi signifikan baik dalam bertahan maupun membantu serangan.