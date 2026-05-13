Florentino Perez Ungkit Lagi Kasus Negreira, Ancam Lapor ke UEFA

JawaPos.com - Presiden klub Liga Spanyol Real Madrid Florentino Perez kembali mengangkat isu kasus dugaan suap kepada eks pejabat perwasitan Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) Jose Maria Enriquez Negreira dan siap membawanya ke badan sepak bola tertinggi Eropa, UEFA.

Dikutip dari laman resmi klub, Rabu, Perez melabeli kasus Negreira sebagai skandal terburuk yang pernah terjadi di dunia sepak bola.

"Sungguh tidak dapat dipahami bahwa kita masih melihat wasit dari era itu dalam kompetisi seperti Liga. Pembayaran berlangsung selama dua dekade," kata Perez.

Kasus Negreira adalah skandal hukum dan olahraga di Spanyol terkait dugaan suap yang melibatkan Barcelona, di mana klub membayar sekitar 7,5-8,4 juta euro kepada Jose María Enriquez Negreira (mantan wakil presiden komite wasit) dari tahun 2001 hingga 2018.

Investigasi masih berlanjut hingga 2026, dengan dakwaan korupsi olahraga yang berpotensi sanksi berat.

Perez menyoroti sejumlah wasit yang terlibat kasus Negreira saat ini masih bertugas dan ia berharap kasus mendapatkan penyelesaian dengan cepat.

Ia meyakini ada korupsi sistematis yang terjadi dalam kasus Negreira dan akan segera melapor me UEFA, badan sepak bola yang beberapa tahun lalu dipunggungi Perez demi mimpi seumur jagung menciptakan European Super League.

"Komite Wasit mengatakan bahwa ini adalah hal-hal yang harus kita lupakan… Bagaimana kita bisa melupakan jika kami sedang menyusun berkas setebal 500 halaman yang akan saya kirimkan ke UEFA segera setelah kompetisi berakhir?" kata Perez.