Setelah 119 Tahun, Como Akhirnya Tembus Kompetisi Sepak Bola Eropa

Skuad tim COMO (Instagram @comofootball)
JawaPos.com – Klub Italia, Como 1907, mencatat sejarah baru setelah memastikan diri tampil di kompetisi sepak bola Eropa untuk pertama kalinya.
Dilansir dari laman The Canberra Times pada Selasa (12/5), Kepastian ini diperoleh usai kemenangan tipis 1-0 atas Hellas Verona FC dalam lanjutan Serie A. Hasil tersebut menjamin Como setidaknya finis di posisi enam besar klasemen musim ini.
Pencapaian tersebut menjadi momen bersejarah bagi Como yang telah berdiri selama 119 tahun. Tujuh tahun lalu, klub ini masih berkompetisi di divisi keempat sepak bola Italia sebelum perlahan bangkit menuju kasta tertinggi.
Kini, Como dipastikan tampil di kompetisi Eropa pada musim depan, setidaknya melalui jalur Liga Conference.
Gol kemenangan Como dicetak oleh Anastasios Douvikas dalam pertandingan melawan Hellas Verona. Tambahan tiga poin membuat Como terus menjaga peluang untuk finis lebih tinggi di papan klasemen Serie A. Klub tersebut bahkan masih memiliki peluang untuk bersaing menuju posisi Liga Champions.
Hingga pekan ini, Como hanya terpaut dua poin dari klub-klub yang berada di zona empat besar, termasuk AC Milan dan AS Roma.
Situasi tersebut membuka kemungkinan Como tampil di kompetisi Eropa dengan level yang lebih tinggi apabila mampu memaksimalkan dua laga tersisa. Persaingan di papan atas Serie A pun dipastikan berlangsung ketat hingga akhir musim.
Keberhasilan Como musim ini juga tidak terlepas dari peran pelatih Cesc Fàbregas. Dalam pengalaman pertamanya sebagai pelatih kepala, Fabregas dinilai mampu membawa perubahan besar terhadap performa tim.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi