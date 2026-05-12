Setelah 119 Tahun, Como Akhirnya Tembus Kompetisi Sepak Bola Eropa

JawaPos.com – Klub Italia, Como 1907, mencatat sejarah baru setelah memastikan diri tampil di kompetisi sepak bola Eropa untuk pertama kalinya.

Dilansir dari laman The Canberra Times pada Selasa (12/5), Kepastian ini diperoleh usai kemenangan tipis 1-0 atas Hellas Verona FC dalam lanjutan Serie A. Hasil tersebut menjamin Como setidaknya finis di posisi enam besar klasemen musim ini.

Pencapaian tersebut menjadi momen bersejarah bagi Como yang telah berdiri selama 119 tahun. Tujuh tahun lalu, klub ini masih berkompetisi di divisi keempat sepak bola Italia sebelum perlahan bangkit menuju kasta tertinggi.

Kini, Como dipastikan tampil di kompetisi Eropa pada musim depan, setidaknya melalui jalur Liga Conference.

Gol kemenangan Como dicetak oleh Anastasios Douvikas dalam pertandingan melawan Hellas Verona. Tambahan tiga poin membuat Como terus menjaga peluang untuk finis lebih tinggi di papan klasemen Serie A. Klub tersebut bahkan masih memiliki peluang untuk bersaing menuju posisi Liga Champions.

Hingga pekan ini, Como hanya terpaut dua poin dari klub-klub yang berada di zona empat besar, termasuk AC Milan dan AS Roma.

Situasi tersebut membuka kemungkinan Como tampil di kompetisi Eropa dengan level yang lebih tinggi apabila mampu memaksimalkan dua laga tersisa. Persaingan di papan atas Serie A pun dipastikan berlangsung ketat hingga akhir musim.