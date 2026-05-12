Kapten West Ham Kecam Wasit usai Gol Callum Wilson di Menit Akhir Dianulir saat Kontra Arsenal

JawaPos.com–West Ham United harus menelan kekalahan menyakitkan saat menjamu Arsenal dalam laga panas Premier League di London timur. The Gunners pulang dengan kemenangan penting berkat gol telat Leandro Trossard, tetapi sorotan utama justru datang dari drama VAR di menit-menit akhir pertandingan.

Arsenal kini unggul lima poin di puncak klasemen dan hanya membutuhkan dua kemenangan lagi untuk memastikan gelar Premier League pertama mereka dalam 22 tahun. Sementara itu, West Ham semakin tertekan dalam perebutan zona aman degradasi.

The Hammers sebenarnya sempat merasa menyelamatkan satu poin ketika Callum Wilson mencetak gol di pengujung laga. Namun setelah peninjauan VAR yang berlangsung cukup lama, gol tersebut dianulir karena dianggap ada pelanggaran terhadap kiper Arsenal David Raya.

Melansir TNT Sports, keputusan itu langsung memicu kemarahan kapten West Ham Jarrod Bowen. Dia menilai VAR terlalu berlebihan dalam mencari alasan untuk membatalkan gol.

”Ini pukulan telak. Kami pikir kami sudah berusaha keras untuk kembali ke kompetisi, tetapi kemudian kesempatan itu direbut dari kami,” kata Bowen.

Pemain timnas Inggris itu juga mempertanyakan konsistensi keputusan wasit dan VAR dalam situasi bola mati.

”Jika Anda melihat layar selama lima menit, Anda akan menemukan sesuatu - banyak pergumulan dan banyak penahanan. Saya yakin jika Anda melihat cukup lama, Anda akan menemukan sesuatu. Apakah saya pikir ini keputusan yang tepat? Tidak,” ungkap Jarrod Bowen.

Bowen mengaku frustrasi karena momen emosional merayakan gol berubah menjadi kekecewaan besar setelah penantian panjang.