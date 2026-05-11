Darwin Nunez Dikabarkan Segera Berstatus Bebas Transfer Setelah Tinggalkan Al Hilal

JawaPos.com – Darwin Núñez dikabarkan akan berstatus pemain bebas transfer atau free agent pada musim panas ini setelah sepakat mengakhiri kontraknya dengan Al Hilal SFC.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (11/5), Kabar tersebut mencuat setelah laporan media Inggris menyebut kedua pihak memilih berpisah melalui kesepakatan bersama. Situasi itu sekaligus membuka peluang bagi penyerang asal Uruguay tersebut untuk kembali melanjutkan karier di kompetisi Eropa.

Keputusan berpisah disebut berkaitan dengan perubahan komposisi skuad Al Hilal setelah kedatangan Karim Benzema pada bursa transfer musim dingin.

Klub asal Arab Saudi itu harus menyesuaikan kuota pemain asing sesuai regulasi liga setempat yang membatasi jumlah pemain nonnasional. Dalam proses tersebut, Darwin Núñez menjadi salah satu pemain yang harus dilepas dari proyek tim.

Darwin sebelumnya direkrut dari Liverpool FC dengan nilai transfer besar, tetapi gagal menunjukkan performa yang benar-benar konsisten. Selama memperkuat Al Hilal, penyerang Uruguay itu dinilai belum mampu memenuhi ekspektasi yang dibebankan kepadanya. Akibatnya, posisinya semakin sulit dipertahankan ketika klub melakukan restrukturisasi skuad.

Status free agent membuat Darwin Núñez nantinya dapat bernegosiasi dengan klub mana pun tanpa biaya transfer. Namun, kondisi tersebut juga dibayangi kekhawatiran karena sang pemain telah cukup lama tidak tampil dalam pertandingan kompetitif.

Sejak Februari, Darwin dilaporkan belum menjalani laga resmi yang berpotensi memengaruhi kebugaran serta ritme permainannya.

Situasi tersebut juga mulai berdampak terhadap perannya bersama tim nasional Uruguay. Pelatih Marcelo Bielsa dikabarkan lebih memprioritaskan pemain yang memiliki menit bermain reguler menjelang kompetisi besar. Meski masih diperkirakan masuk skuad Piala Dunia, minimnya waktu bermain dapat memengaruhi peran Darwin di tim nasional.

Di tengah ketidakpastian itu, sejumlah klub Eropa disebut masih memantau situasi Darwin Núñez. Klub Liga Inggris seperti Newcastle United dan Chelsea dikabarkan tertarik karena percaya sang striker masih memiliki potensi besar.