Statistik Al Hilal vs Al Kholood: Duel Sengit Piala Raja, Raksasa Tak Terkalahkan Hadapi Kuda Hitam Berbahaya!

JawaPos.com–Laga seru akan tersaji di ajang Piala Raja Arab Saudi 2025/2026 saat Al Hilal Saudi Football Club menghadapi Al Kholood Saudi Club. Pertandingan ini dijadwalkan kick-off pada Kamis (23/4) di Kingdom Arena. Pertandingan dan diprediksi menjadi duel yang menarik untuk disaksikan.
Al Hilal datang dengan performa yang sangat meyakinkan. Dari empat pertandingan di Piala Raja musim ini, mereka mencatat tiga kemenangan dan satu hasil imbang tanpa kekalahan, dengan rata-rata 2,5 poin per laga.
Secara keseluruhan musim 2025/2026, tim berjuluk The Leader tampil dominan dengan rekor tak terkalahkan dengan 30 kemenangan dan 11 imbang.
Ketajaman lini serang menjadi kekuatan utama Al Hilal. Mereka telah mencetak total 102 gol di semua kompetisi, dengan rata-rata hampir 2,5 gol per pertandingan. Nama Marcos Leonardo menjadi top skor tim dengan 12 gol, sementara Malcom memimpin dalam urusan assist dengan sembilan umpan matang.
Di lini belakang, Al Hilal juga solid dengan hanya kebobolan 36 gol sepanjang musim.
Namun, Al-Kholood bukan tanpa ancaman. Tim yang dijuluki Pride of Ar Rass juga mencatat performa cukup impresif di Piala Raja, dengan tiga kemenangan dan satu hasil imbang dari empat laga. Mereka memiliki rata-rata poin yang sama dengan Al Hilal di kompetisi ini.
Sepanjang musim, Al-Kholood mengoleksi 12 kemenangan dari 33 pertandingan dan telah mencetak 47 gol. Di ajang Piala Raja, mereka bahkan memiliki rata-rata 2,25 gol per laga. Ramiro Enrique menjadi andalan di lini depan dengan torehan 15 gol, sementara Hattan Bahebri berkontribusi lewat enam assist.
Meski demikian, lini pertahanan Al Kholood masih menjadi titik lemah. Mereka telah kebobolan 63 gol sepanjang musim, dengan rata-rata hampir dua gol per pertandingan angka yang bisa menjadi celah besar saat menghadapi lini serang tajam milik Al Hilal.
Dengan statistik yang ada, Al Hilal jelas lebih diunggulkan. Namun, performa konsisten Al Kholood di ajang ini menunjukkan bahwa kejutan tetap mungkin terjadi. Duel ini pun dipastikan akan berlangsung sengit dan penuh drama, seiring kedua tim memburu tiket ke fase berikutnya.
