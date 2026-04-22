Sri Wahyuni
Rabu, 22 April 2026 | 23.47 WIB

Statistik Al Hilal vs Al Kholood: Duel Sengit Piala Raja, Raksasa Tak Terkalahkan Hadapi Kuda Hitam Berbahaya!

Statistik dan prediksi pertandingan Al-Hilal vs Al-Kholood. (Khelnow)

JawaPos.com–Laga seru akan tersaji di ajang Piala Raja Arab Saudi 2025/2026 saat Al Hilal Saudi Football Club menghadapi Al Kholood Saudi Club. Pertandingan ini dijadwalkan kick-off pada Kamis (23/4) di Kingdom Arena. Pertandingan dan diprediksi menjadi duel yang menarik untuk disaksikan.

Al Hilal datang dengan performa yang sangat meyakinkan. Dari empat pertandingan di Piala Raja musim ini, mereka mencatat tiga kemenangan dan satu hasil imbang tanpa kekalahan, dengan rata-rata 2,5 poin per laga.

Secara keseluruhan musim 2025/2026, tim berjuluk The Leader tampil dominan dengan rekor tak terkalahkan dengan 30 kemenangan dan 11 imbang.

Ketajaman lini serang menjadi kekuatan utama Al Hilal. Mereka telah mencetak total 102 gol di semua kompetisi, dengan rata-rata hampir 2,5 gol per pertandingan. Nama Marcos Leonardo menjadi top skor tim dengan 12 gol, sementara Malcom memimpin dalam urusan assist dengan sembilan umpan matang.

Di lini belakang, Al Hilal juga solid dengan hanya kebobolan 36 gol sepanjang musim.

Namun, Al-Kholood bukan tanpa ancaman. Tim yang dijuluki Pride of Ar Rass juga mencatat performa cukup impresif di Piala Raja, dengan tiga kemenangan dan satu hasil imbang dari empat laga. Mereka memiliki rata-rata poin yang sama dengan Al Hilal di kompetisi ini.

Sepanjang musim, Al-Kholood mengoleksi 12 kemenangan dari 33 pertandingan dan telah mencetak 47 gol. Di ajang Piala Raja, mereka bahkan memiliki rata-rata 2,25 gol per laga. Ramiro Enrique menjadi andalan di lini depan dengan torehan 15 gol, sementara Hattan Bahebri berkontribusi lewat enam assist.

Meski demikian, lini pertahanan Al Kholood masih menjadi titik lemah. Mereka telah kebobolan 63 gol sepanjang musim, dengan rata-rata hampir dua gol per pertandingan angka yang bisa menjadi celah besar saat menghadapi lini serang tajam milik Al Hilal.

Dengan statistik yang ada, Al Hilal jelas lebih diunggulkan. Namun, performa konsisten Al Kholood di ajang ini menunjukkan bahwa kejutan tetap mungkin terjadi. Duel ini pun dipastikan akan berlangsung sengit dan penuh drama, seiring kedua tim memburu tiket ke fase berikutnya.

Artikel Terkait
Cristiano Ronaldo Bertahan di Al-Nassr, Targetkan Gelar Liga Arab Saudi Musim Ini - Image
Sepak Bola Dunia

Cristiano Ronaldo Bertahan di Al-Nassr, Targetkan Gelar Liga Arab Saudi Musim Ini

Senin, 23 Februari 2026 | 06.41 WIB

Toni Kroos Komentari Konflik Cristiano Ronaldo dengan Liga Arab Saudi - Image
Sepak Bola Dunia

Toni Kroos Komentari Konflik Cristiano Ronaldo dengan Liga Arab Saudi

Rabu, 11 Februari 2026 | 01.32 WIB

Protes Karim Benzema Bikin Cristiano Ronaldo Pertimbangkan Hengkang dari Liga Arab Saudi - Image
Sepak Bola Dunia

Protes Karim Benzema Bikin Cristiano Ronaldo Pertimbangkan Hengkang dari Liga Arab Saudi

Kamis, 5 Februari 2026 | 01.08 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

3

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

4

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

5

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

6

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

7

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

8

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

9

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

10

9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara

