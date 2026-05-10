Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid: Hansi Flick Punya Kans Kunci Gelar LaLiga, Valverde dan Tchouameni Dijatuhi Sanksi

Barcelona bisa kunci gelar LaLiga jika menang dari Real Madrid. (Dok. Al Jazeera)
JawaPos.com — FC Barcelona hanya butuh satu kemenangan lagi untuk menyegel gelar juara LALIGA musim ini. Spesialnya, satu kemenangan itu harus didapatkan saat laga El Clasico melawan Real Madrid dini nanti (siaran langsung beIN Sports 1 pukul 02.00 WIB).
Duel di Estadio Spotify Camp Nou, Barcelona, itu sekaligus bakal jadi ajang pasillo, atau barisan kehormatan, bagi Barca yang harus diberikan penggawa Los Merengues, julukan Real.
”Ini akan jadi El Clasico paling istimewa karena kami bisa memenangi trofi LALIGA melawan Real di kandang sendiri untuk kali pertama,” kata wide attacker Barca Ferran Torres, dilansir dari laman Diario MARCA.
Kondisi dressing room Real yang tidak kondusif pasca perseteruan antara kapten Federico Valverde dan gelandang Aurelien Tchouameni, bisa memberikan keuntungan bagi Barca. ”Real tetap memberi ancaman kepada kami. Semuanya di tangan kami sendiri,” lanjut Ferran.
Belum ada pernyataan dari pihak Real terkait pasillo yang bisa dilakukan di akhir laga jika bisa dimenangi La Blaugrana, julukan Barca. Legenda Barca Carles Puyol menyebut pasillo bukan hal utama yang harus mereka kejar.
”Memenangkan LALIGA adalah hal yang terpenting. Sedangkan, pasillo hal yang kedua,” sebut Puyol dalam wawancara dengan Movistar+.
Dia mengingat di momen 2008, ketika memberi pasillo kepada Real, di Estadio Santiago Bernabeu, Madrid.
Warning tersebut yang harus diingat para penggawa Barca. Terutama para pemain bertahannya. Sebab, Vinicius Jr sedang onfire pada beberapa laga jelang El Clasico.
Wide attacker Real tersebut selalu mencetak gol pada tiga jornada LALIGA terakhir. Dia mencetak empat gol dari tiga laga terakhir. Terutama brace-nya saat Real memenangi duel di kandang RCD Espanyol, pekan lalu (5/5).
Dilansir dari laman Mundo Deportivo, bek kanan Barca Jules Kounde sudah waswas dengan ancaman Vini. ”Dia penyerang yang banyak memberiku masalah. Aku harap bisa menjinakkannya,” tutur Kounde.
