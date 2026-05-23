Alvaro Arbeloa Coret Vinicius Junior dari Laga Terakhir Real Madrid, Ini Alasannya

Vinicius Junior absen di laga terakhir Real Madrid. (ig @vinijr)
JawaPos.com - Real Madrid akan menutup musim 2025-26 dengan menghadapi Athletic Club di Santiago Bernabeu. Namun laga terakhir Los Blancos musim ini dipastikan berlangsung tanpa kehadiran Vinicius Junior.
Keputusan tersebut cukup mengejutkan mengingat Vinicius masih menjadi salah satu pemain terpenting Real Madrid. Tetapi ternyata ada alasan khusus di balik absennya sang winger Brasil.
Melansir Football Espana, Vinicius secara pribadi meminta kepada Alvaro Arbeloa agar tidak dimasukkan ke dalam skuad pertandingan terakhir musim ini. Permintaan itu kemudian disetujui pelatih interim Real Madrid tersebut.
Musim ini memang terasa sangat berat untuk Vinicius. Pemain berusia 25 tahun itu telah tampil sebanyak 53 pertandingan di semua kompetisi bersama Real Madrid. Jumlah tersebut belum termasuk enam penampilan di ajang Piala Dunia Antarklub musim panas lalu.
Dengan jadwal yang begitu padat, Vinicius disebut ingin menjaga kondisi fisiknya sebelum menghadapi agenda besar berikutnya bersama Timnas Brasil di Piala Dunia 2026. Karena itulah, keputusan diambil agar dia tidak bermain melawan Athletic Club demi mengurangi risiko kelelahan maupun cedera.
Selain Vinicius, Real Madrid memang kehilangan cukup banyak pemain untuk pertandingan terakhir musim ini. Eder Militao, Ferland Mendy, Arda Guler, dan Rodrygo Goes dipastikan absen karena cedera. Dani Ceballos juga kemungkinan besar tidak akan dimainkan karena belum pulih sepenuhnya.
Situasi tersebut membuat pertandingan kontra Athletic terasa lebih seperti formalitas bagi Madrid yang sudah gagal dalam perburuan gelar La Liga musim ini. Barcelona sebelumnya memastikan diri keluar sebagai juara, membuat Los Blancos mengakhiri musim tanpa trofi liga.
Absennya Vinicius juga memunculkan kembali spekulasi soal masa depannya di Santiago Bernabeu. Sampai sekarang, Real Madrid memang belum mencapai kesepakatan kontrak baru dengan sang pemain. Kontrak Vinicius saat ini masih berlaku hingga 2027, tetapi pembicaraan perpanjangan belum benar-benar selesai.
Beberapa laporan bahkan menyebut Vinicius menginginkan perubahan signifikan di internal klub sebelum menyetujui kontrak baru. Meski begitu, banyak pihak di Spanyol masih yakin kesepakatan baru pada akhirnya akan tercapai dalam beberapa pekan ke depan.
