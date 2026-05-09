Lecce vs Juventus Malam Ini: Jadwal, Live Streaming Vidio, dan Rekor Pertemuan Serie A

JawaPos.com - Juventus akan menghadapi Lecce pada pekan ke-36 Serie A 2025/2026 dalam pertandingan penting yang digelar di Stadion Ettore Giardiniero, Minggu (10/5/2026) dini hari WIB. Duel ini dijadwalkan kick-off pukul 01.45 WIB dan dapat disaksikan melalui layanan live streaming Vidio.

Laga ini menjadi sangat krusial bagi Juventus yang masih memburu posisi terbaik di papan atas klasemen Liga Italia.

Tambahan tiga poin akan menjaga peluang mereka tetap terbuka untuk mengamankan tiket kompetisi Eropa musim depan.

Di atas kertas, Juventus lebih diunggulkan dibanding tuan rumah. Tim asal Turin tersebut memiliki kualitas skuad yang lebih merata serta pengalaman menghadapi tekanan di akhir musim.

Konsistensi lini belakang juga menjadi modal penting bagi Bianconeri dalam menjalani laga tandang kali ini.

Meski begitu, Lecce dipastikan tidak akan menyerah begitu saja. Tim tuan rumah tengah berjuang menjauh dari ancaman degradasi sehingga setiap poin memiliki arti besar. Kondisi itu membuat Lecce diprediksi tampil agresif sejak awal pertandingan.

Pada pertemuan pertama musim ini, Lecce mampu menahan Juventus dengan skor 1-1 di Turin.

Hasil tersebut menjadi bukti bahwa Lecce bisa memberikan perlawanan sengit, terutama saat Juventus gagal tampil efektif di depan gawang.