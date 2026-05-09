Lecce vs Juventus Malam Ini: Jadwal, Live Streaming Vidio, dan Rekor Pertemuan Serie A

Pemain Juventus Manuel Locatelli. (Istimewa)
JawaPos.com - Juventus akan menghadapi Lecce pada pekan ke-36 Serie A 2025/2026 dalam pertandingan penting yang digelar di Stadion Ettore Giardiniero, Minggu (10/5/2026) dini hari WIB. Duel ini dijadwalkan kick-off pukul 01.45 WIB dan dapat disaksikan melalui layanan live streaming Vidio.
Laga ini menjadi sangat krusial bagi Juventus yang masih memburu posisi terbaik di papan atas klasemen Liga Italia.
Tambahan tiga poin akan menjaga peluang mereka tetap terbuka untuk mengamankan tiket kompetisi Eropa musim depan.
Baca Juga: Hasil Persis Solo vs Persebaya Surabaya: Laskar Sambernyawa Kesulitan Tembus Green Force di Babak Pertama!
Di atas kertas, Juventus lebih diunggulkan dibanding tuan rumah. Tim asal Turin tersebut memiliki kualitas skuad yang lebih merata serta pengalaman menghadapi tekanan di akhir musim.
Konsistensi lini belakang juga menjadi modal penting bagi Bianconeri dalam menjalani laga tandang kali ini.
Meski begitu, Lecce dipastikan tidak akan menyerah begitu saja. Tim tuan rumah tengah berjuang menjauh dari ancaman degradasi sehingga setiap poin memiliki arti besar. Kondisi itu membuat Lecce diprediksi tampil agresif sejak awal pertandingan.
Pada pertemuan pertama musim ini, Lecce mampu menahan Juventus dengan skor 1-1 di Turin.
Hasil tersebut menjadi bukti bahwa Lecce bisa memberikan perlawanan sengit, terutama saat Juventus gagal tampil efektif di depan gawang.
Namun, catatan sejarah masih memihak Juventus. Dari total pertemuan kedua tim di Serie A, Juventus mendominasi dengan 25 kemenangan. Sementara Lecce baru meraih empat kemenangan dan sisanya berakhir imbang.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau