Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Rabu, 20 Mei 2026 | 15.18 WIB

Fans Arsenal Rela Bayar Ratusan Juta Demi Menyaksikan Pengangkatan Trofi dalam Laga Kontra Crystal Palace

Fans Arsenal merayakan kejuaraan Liga Inggris 2025/26 (Instagram @premierleague) - Image

Fans Arsenal merayakan kejuaraan Liga Inggris 2025/26 (Instagram @premierleague)

JawaPos.com – Para penggemar Arsenal dilaporkan rela mengeluarkan lebih dari EUR 10.000 atau sekitar Rp220 juta demi menyaksikan pertandingan penting melawan Crystal Palace.

Dilansir dari laman Mirror pada Rabu (20/5), laga tersebut menjadi momen yang sangat dinantikan karena Arsenal dipastikan mengangkat trofi Liga Premier untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. 

Antusiasme besar para pendukung membuat harga tiket pertandingan mengalami lonjakan signifikan di pasar penjualan kembali daring.

Pertandingan yang digelar di Selhurst Park, markas Crystal Palace, diketahui telah terjual habis dengan kapasitas sekitar 25.000 penonton. Namun, tingginya minat suporter Arsenal menyebabkan tiket kembali dijual dengan harga fantastis di sejumlah situs daring.

Beberapa penggemar bahkan rela membayar mahal demi menyaksikan kapten Martin Odegaard mengangkat trofi juara secara langsung.

Salah satu situs penjualan tiket, livefootballtickets.com, dilaporkan menjual tiket tribun tandang dengan harga lebih dari EUR 33.000 atau sekitar Rp726 juta. Sementara itu, situs Ticombo.com mencatat harga tiket untuk pendukung Arsenal mencapai lebih dari EUR 10.000 atau setara Rp220 juta. Bahkan, tiket dengan harga paling murah yang tersedia secara daring tetap dibanderol sekitar EUR 1.300 atau sekitar Rp28,6 juta.

Pihak Crystal Palace menerapkan langkah keamanan tambahan untuk mengantisipasi membludaknya antusiasme pendukung Arsenal. Klub memperingatkan bahwa penggemar Arsenal yang kedapatan berada di tribun tuan rumah dapat langsung dikeluarkan dari stadion. Selain itu, sistem berbagi tiket dinonaktifkan untuk mencegah penyalahgunaan menjelang laga penting tersebut.

Sebanyak lebih dari 3.000 tiket resmi telah dialokasikan kepada pendukung Arsenal untuk tribun tim tamu. Kepolisian Metropolitan juga diperkirakan menambah jumlah personel keamanan guna mengantisipasi keramaian selama pertandingan berlangsung.

Sementara itu, para pendukung yang tidak memperoleh tiket diperkirakan memadati sejumlah pub di sekitar Holloway Road dan kawasan Stadion Emirates.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Akhiri Penantian 22 Tahun! Arsenal Raih Gelar Juara Liga Inggris - Image
Sepak Bola Dunia

Akhiri Penantian 22 Tahun! Arsenal Raih Gelar Juara Liga Inggris

Rabu, 20 Mei 2026 | 16.08 WIB

Kesuksesan Juara Liga Inggris Membuat Arsenal Siap Hadapi Pengeluaran Klub yang Naik Tajam Karena Bonus Pemain - Image
Sepak Bola Dunia

Kesuksesan Juara Liga Inggris Membuat Arsenal Siap Hadapi Pengeluaran Klub yang Naik Tajam Karena Bonus Pemain

Rabu, 20 Mei 2026 | 15.21 WIB

7 Perjalanan Panjang Arsenal hingga Akhirnya Mengakhiri Penantian Juara Liga Inggris yang Bersejarah - Image
Sepak Bola Dunia

7 Perjalanan Panjang Arsenal hingga Akhirnya Mengakhiri Penantian Juara Liga Inggris yang Bersejarah

Rabu, 20 Mei 2026 | 15.14 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera

5

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru

9

12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore