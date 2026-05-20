Fans Arsenal Rela Bayar Ratusan Juta Demi Menyaksikan Pengangkatan Trofi dalam Laga Kontra Crystal Palace

Fans Arsenal merayakan kejuaraan Liga Inggris 2025/26 (Instagram @premierleague)
JawaPos.com – Para penggemar Arsenal dilaporkan rela mengeluarkan lebih dari EUR 10.000 atau sekitar Rp220 juta demi menyaksikan pertandingan penting melawan Crystal Palace.
Dilansir dari laman Mirror pada Rabu (20/5), laga tersebut menjadi momen yang sangat dinantikan karena Arsenal dipastikan mengangkat trofi Liga Premier untuk pertama kalinya dalam 22 tahun.
Antusiasme besar para pendukung membuat harga tiket pertandingan mengalami lonjakan signifikan di pasar penjualan kembali daring.
Pertandingan yang digelar di Selhurst Park, markas Crystal Palace, diketahui telah terjual habis dengan kapasitas sekitar 25.000 penonton. Namun, tingginya minat suporter Arsenal menyebabkan tiket kembali dijual dengan harga fantastis di sejumlah situs daring.
Beberapa penggemar bahkan rela membayar mahal demi menyaksikan kapten Martin Odegaard mengangkat trofi juara secara langsung.
Salah satu situs penjualan tiket, livefootballtickets.com, dilaporkan menjual tiket tribun tandang dengan harga lebih dari EUR 33.000 atau sekitar Rp726 juta. Sementara itu, situs Ticombo.com mencatat harga tiket untuk pendukung Arsenal mencapai lebih dari EUR 10.000 atau setara Rp220 juta. Bahkan, tiket dengan harga paling murah yang tersedia secara daring tetap dibanderol sekitar EUR 1.300 atau sekitar Rp28,6 juta.
Pihak Crystal Palace menerapkan langkah keamanan tambahan untuk mengantisipasi membludaknya antusiasme pendukung Arsenal. Klub memperingatkan bahwa penggemar Arsenal yang kedapatan berada di tribun tuan rumah dapat langsung dikeluarkan dari stadion. Selain itu, sistem berbagi tiket dinonaktifkan untuk mencegah penyalahgunaan menjelang laga penting tersebut.
Sebanyak lebih dari 3.000 tiket resmi telah dialokasikan kepada pendukung Arsenal untuk tribun tim tamu. Kepolisian Metropolitan juga diperkirakan menambah jumlah personel keamanan guna mengantisipasi keramaian selama pertandingan berlangsung.
Sementara itu, para pendukung yang tidak memperoleh tiket diperkirakan memadati sejumlah pub di sekitar Holloway Road dan kawasan Stadion Emirates.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK