Fans Arsenal Rela Bayar Ratusan Juta Demi Menyaksikan Pengangkatan Trofi dalam Laga Kontra Crystal Palace

JawaPos.com – Para penggemar Arsenal dilaporkan rela mengeluarkan lebih dari EUR 10.000 atau sekitar Rp220 juta demi menyaksikan pertandingan penting melawan Crystal Palace.

Dilansir dari laman Mirror pada Rabu (20/5), laga tersebut menjadi momen yang sangat dinantikan karena Arsenal dipastikan mengangkat trofi Liga Premier untuk pertama kalinya dalam 22 tahun.

Antusiasme besar para pendukung membuat harga tiket pertandingan mengalami lonjakan signifikan di pasar penjualan kembali daring.

Pertandingan yang digelar di Selhurst Park, markas Crystal Palace, diketahui telah terjual habis dengan kapasitas sekitar 25.000 penonton. Namun, tingginya minat suporter Arsenal menyebabkan tiket kembali dijual dengan harga fantastis di sejumlah situs daring.

Beberapa penggemar bahkan rela membayar mahal demi menyaksikan kapten Martin Odegaard mengangkat trofi juara secara langsung.

Salah satu situs penjualan tiket, livefootballtickets.com, dilaporkan menjual tiket tribun tandang dengan harga lebih dari EUR 33.000 atau sekitar Rp726 juta. Sementara itu, situs Ticombo.com mencatat harga tiket untuk pendukung Arsenal mencapai lebih dari EUR 10.000 atau setara Rp220 juta. Bahkan, tiket dengan harga paling murah yang tersedia secara daring tetap dibanderol sekitar EUR 1.300 atau sekitar Rp28,6 juta.

Pihak Crystal Palace menerapkan langkah keamanan tambahan untuk mengantisipasi membludaknya antusiasme pendukung Arsenal. Klub memperingatkan bahwa penggemar Arsenal yang kedapatan berada di tribun tuan rumah dapat langsung dikeluarkan dari stadion. Selain itu, sistem berbagi tiket dinonaktifkan untuk mencegah penyalahgunaan menjelang laga penting tersebut.

Sebanyak lebih dari 3.000 tiket resmi telah dialokasikan kepada pendukung Arsenal untuk tribun tim tamu. Kepolisian Metropolitan juga diperkirakan menambah jumlah personel keamanan guna mengantisipasi keramaian selama pertandingan berlangsung.