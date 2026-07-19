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M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 20 Juli 2026 | 00.38 WIB

Arsenal Belum Putuskan Langkah Penanganan Cedera Punggung William Saliba

Arsenal masih menunggu hasil evaluasi medis sebelum menentukan apakah William Saliba perlu menjalani operasi untuk mengatasi cedera punggung yang telah mengganggunya sejak musim lalu. (Instagram/@w.saliba4) - Image

Arsenal masih menunggu hasil evaluasi medis sebelum menentukan apakah William Saliba perlu menjalani operasi untuk mengatasi cedera punggung yang telah mengganggunya sejak musim lalu. (Instagram/@w.saliba4)

JawaPos.com - Arsenal masih belum mengambil keputusan mengenai penanganan cedera punggung yang dialami William Saliba setelah bek asal Prancis itu mengalami masalah yang semakin parah saat tampil di semifinal Piala Dunia 2026 melawan Spanyol.

Cedera tersebut sebenarnya bukan masalah baru. Saliba telah bermain dengan kondisi punggung yang bermasalah sejak paruh kedua musim lalu, tetapi memilih menunda operasi demi membantu Arsenal menyelesaikan musim dan tetap bisa memperkuat timnas Prancis di Piala Dunia.

Sebelum turnamen dimulai, sempat muncul kekhawatiran bahwa cedera itu akan membuatnya absen dari Piala Dunia. Namun, Saliba bersikeras dirinya siap bermain dan akhirnya menjadi salah satu andalan Les Bleus sepanjang perjalanan mereka hingga babak semifinal.

Cedera Memburuk di Semifinal

Saliba tampil penting dalam perjalanan Prancis menuju empat besar. Namun, saat menghadapi Spanyol, rasa sakit di bagian punggungnya menjadi semakin sulit ditahan.

Bek berusia 25 tahun itu akhirnya harus meninggalkan lapangan pada babak pertama, memicu kekhawatiran bahwa cedera yang selama ini ia tahan mengalami perburukan.

Situasi tersebut membuat Arsenal kini harus mempertimbangkan langkah terbaik agar sang bek bisa pulih sepenuhnya sebelum musim baru dimulai.

Arsenal Akan Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Melansir Just Arsenal, setelah mendapat waktu istirahat usai Piala Dunia, Saliba dijadwalkan kembali bergabung untuk pramusim bersama Arsenal.

Setibanya di London, tim medis klub akan melakukan pemeriksaan menyeluruh sebelum menentukan apakah operasi menjadi solusi terbaik atau justru perawatan konservatif masih memungkinkan.

Untuk saat ini, semua opsi masih terbuka. Arsenal ingin memastikan setiap keputusan yang diambil tidak hanya mempercepat pemulihan Saliba, tetapi juga menjaga kondisi fisiknya dalam jangka panjang.

Editor: Edi Yulianto
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