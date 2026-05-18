Bikin Bangga! Meski Lille Kalah dari Auxerre, Calvin Verdonk bakal Main di Liga Champions Musim Depan

Calvin Verdonk bermain di Liga Champions musim depan. (Dok. Calvin Verdonk)
JawaPos.com - Calvin Verdonk bakal main di Liga Champions musim depan meski Lille kalah dari Auxerre di pekan terakhir Liga Prancis. Laga yang berakhir dengan skor 0-2 tersebut dimainkan di Decathlon Arena, Senin (18/5).
Sejak awal pertandingan, Lille menguasai jalannya pertandingan. Namun, Auxerre lebih bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun.
Lassine Sinayoko menjadi pemain paling berbahaya dari kubu tim lawan. Pemain 26 tahun tersebut berhasil mencetak dua gol pada menit ke-32 dan 90 yang membuat Auxerre terhindar dari playoff degradasi.
Calvin Verdonk tidak bermain sejak menit awal di laga kali ini. Dia baru dimainkan pada awal babak kedua menggantikan Romain Perraud saat Lille tertinggal 0-1 dari Auxerre.
Dari sisi bertahan, Calvin Verdonk menunjukkan permainan yang tangguh. Melihat statistik permainannya dari Fotmob, bek 29 tahun tersebut melakukan satu tekel dan dua sapuan.
Meskipun demikian, distribusi bola dari Calvin Verdonk tidak cukup baik. Hanya satu dari dua bola panjang akurat yang dilepaskan. Bahkan, tiga umpan silang akuratnya tidak tepat sasaran.
Meski meraih kekalahan, Lille menempati posisi ketiga dan mengunci satu tempat menuju Liga Champions musim depan. Kelolosan Lille juga dipengaruhi oleh kekalahan Lyon dari Lens.
Dengan keberhasilan Lille menuju Liga Champions maka Verdonk punya kesempatan bermain di kompetisi antar klub Eropa paling bergengsi tersebut. Bagi bek Timnas Indonesia itu, dia bakal main di Liga Champions untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Sebelumnya, Verdonk juga debut bermain di Liga Europa bersama Lille musim ini.
Di sisi lain, pelatih Lille, Bruno Genesio sebenarnya lebih senang untuk mengakhiri musim dengan kemenangan di depan pendukung sendiri. Namun, bertengger di posisi ketiga merupakan pencapaian luar biasa bagi timnya.
