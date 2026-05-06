Arsene Wenger Bongkar Kunci Kemenangan Arsenal atas Atletico Madrid

JawaPos.com - Keberhasilan Arsenal melangkah ke final Liga Champions tak lepas dari perhatian sosok yang pernah membangun fondasi klub tersebut selama bertahun-tahun: Arsene Wenger. Mantan manajer legendaris The Gunners itu memberikan analisis tajam soal kunci kemenangan tim asuhan Mikel Arteta atas Atletico Madrid.

Arsenal memastikan tiket final setelah menang 1-0 di Emirates Stadium dan unggul agregat 2-1. Sebuah hasil yang tak hanya menunjukkan efektivitas, tetapi juga kedewasaan permainan di momen krusial.

Melansir Caught Offside, menurut Wenger, ada dua aspek utama yang membuat Arsenal unggul: determinasi dalam duel dan disiplin dalam bertahan.

“Saya pikir Arsenal lebih menginginkan kemenangan daripada Atleti dan mereka lebih menentukan dalam duel-duelnya,” kata Wenger.

Ia juga menyoroti solidnya lini belakang Arsenal yang mampu meredam tekanan Atletico, terutama saat tim tamu tampil agresif di babak pertama.

“Sebelum pertandingan, kami sudah mengatakan bahwa untuk melaju ke final, mereka harus kuat dalam bertahan dan mereka tidak kebobolan satu gol pun malam ini.”

“Mereka bermain melawan tim yang selama 45 menit benar-benar membutuhkan gol dan mereka tidak memberi tim itu kesempatan.”

Bagi Wenger, performa ini menjadi bukti bahwa Arsenal kini bukan hanya tim atraktif, tetapi juga matang secara taktik. Disiplin, organisasi permainan, dan kemampuan mengontrol situasi jadi pembeda di level tertinggi.