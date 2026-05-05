Risma Azzah Fatin
Rabu, 6 Mei 2026 | 03.31 WIB

Tijjani Reijnders Berpotensi Tinggalkan Manchester City Saat Klub Serie A Bersaing Amankan Transfer Musim Panas Ini

Tijjani Reinjnders (Instagram @tijjanireinjnders)

JawaPos.com – Tijjani Reijnders dikabarkan berpotensi meninggalkan Manchester City pada bursa transfer musim panas mendatang.

Dilansir dari laman Football Insider pada Selasa (5/5), Situasi ini muncul seiring meningkatnya minat dari sejumlah klub besar Italia. Ketertarikan tersebut membuat masa depan sang gelandang menjadi sorotan.

Sejumlah raksasa Serie A dilaporkan tengah memantau perkembangan Reijnders. Salah satu klub yang disebut aktif mengikuti situasinya adalah Juventus. Mereka siap bergerak jika peluang transfer benar-benar terbuka.

Reijnders sebelumnya tampil impresif bersama AC Milan sebelum pindah ke Inggris. Namun, posisinya di skuad utama City mulai berkurang dalam beberapa bulan terakhir.

Kondisi ini memicu spekulasi mengenai kemungkinan kepindahan demi mendapatkan waktu bermain lebih banyak.

Pelatih Pep Guardiola disebut tengah merencanakan perombakan skuad. Beberapa pemain diperkirakan akan dilepas untuk memberi ruang bagi rekrutan baru. Reijnders menjadi salah satu nama yang masuk dalam daftar tersebut.

Minat dari klub-klub Italia dinilai cukup kuat karena reputasi Reijnders yang masih tinggi di sana. Penampilannya selama di Milan membuatnya tetap dianggap sebagai gelandang berkualitas. Hal ini menjadi alasan utama mengapa klub Serie A siap bersaing mendapatkan jasanya.

Meski demikian, peluang kepindahan tidak sepenuhnya pasti terjadi. Manchester City masih mempertimbangkan untuk mempertahankan sang pemain dalam skuad.

Klub menilai Reijnders masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kompetisi Liga Inggris.

Editor: Novia Tri Astuti
