Manchester City salip Arsenal jadi klub penyumbang pemain Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah (Instagram.com/@ManCity)
JawaPos.com - Manchester City baru saja memecahkan rekor milik sesama tim Premier League, Arsenal sebagai penyumbang pemain ke Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Pada edisi 2026, sebanyak 19 pemain The Cityzen dipanggil untuk mewakili negara masing-masing.
Man City sukses mengirimkan para pemain terbaiknya bahkan di setiap posisi mulai dari penjaga gawang hingga striker. James Trafford yang hanya menjadi kiper kedua di klub, bahkan mendapat panggilan pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel.
Dari lini belakang, Josko Gvardiol (Kroasia), Nathan Ake (Belanda), hingga Ruben Dias (Portugal) juga akan tampil di ajang empat tahunan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.
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Rekor klub terbanyak yang mengirimkan pemainnya ke Piala Dunia sebelumnya dipegang oleh Arsenal saat 17 pemainnya mentas di Piala Dunia 2006 Jerman. Beberapa nama yang dipanggil kala itu seperti Thierry Henry, Jens Lehmann, hingga Sol Campbell.
Adapun pada Piala Dunia 2026, The Gunners tetap mengirimkan banyak pemain tepatnya 16 dan menempati urutan ketiga di bawah Man City dan Bayern Munchen.
Dalam daftar 10 besar, terdapat satu tim yang berasal dari luar benua Eropa yakni Al Hilal yang bermain di Saudi Pro League dengan total 12 pemain dipanggil ke Piala Dunia diantaranya Ruben Neves (Portugal), Theo Hernadez (Prancis), dan Darwin Nunez (Uruguay).
Daftar Klub Penyumbang Pemain Piala Dunia Terbanyak Sepanjang Sejarah
Man City - 19 pemain
Bayern - 18 pemain
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