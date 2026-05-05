Usai Imbang Lawan Everton 3-3, Jeremy Doku Tegaskan Manchester City Terus Berjuang dalam Persaingan Gelar Juara

JawaPos.com–Jeremy Doku menegaskan, Manchester City akan terus berjuang dalam perebutan gelar juara setelah imbang lawan Everton di Liga Inggris pekan ke-35. Laga yang berakhir denga skor imbang 3-3 tersebut dimainkan di Hill Dickinson Stadium, Selasa (5/5).

Permainan Manchester City sangat baik di babak pertama yang membuat mereka memimpin dengan satu gol atas Everton pada menit ke-43. Jeremy Doku mengatakan gol yang dicetaknya itu sangat penting untuk menentukan hasil pertandingan.

”Di babak pertama lawan Everton, kami bermain bagus dan menciptakan banyak peluang. Kami tahu jika kami tidak mencetak gol dari peluang-peluang itu, keadaan akan menjadi sulit di akhir pertandingan,” kata Jeremy Doku yang dikutip laman Manchester City, Selasa (5/5).

Everton memang sangat kuat bermain di kandang sendiri. Mereka sempat unggul 3-1. Jeremy Doku merasa bahwa Manchester City beruntung bisa menyamakan kedudukan di menit ke-90+3.

”Jelas, mereka bermain di stadion mereka sendiri, mereka menciptakan peluang, dan mereka berbahaya, dan mereka mencetak dua gol, tetapi saya pikir kami memberikan kemenangan kepada mereka. Untungnya kami bisa bangkit karena satu poin tidak buruk dalam pertandingan seperti ini,” imbuh Doku.

Di babak kedua, Manchester City menemui kesulitan untuk mencetak gol karena pemain Everton menempatkan banyak pemain di kotak penalti. Menghadapi situasi tersebut, para pemain tetap tenang hingga bisa menciptakan gol di menit akhir.

”Sulit karena mereka memiliki pemain di dalam kotak penalti. Setiap kali kami sampai di garis gawang, itu sulit karena ada banyak pemain di sana. Kami mencetak gol, lalu permainan menjadi lebih terbuka,” terang Doku.

”Di babak kedua kami terlalu ceroboh. Saya rasa kami unggul, jadi mereka mulai menekan lebih keras, dan mereka juga lebih agresif, dan kemudian tugas kami adalah tetap tenang dalam situasi seperti itu. Senang bisa mencetak gol dan senang bisa membantu tim,” tutur pemain timnas Belgia tersebut.