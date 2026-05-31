Antara
Minggu, 31 Mei 2026 | 14.53 WIB

Rafael Benitez Tertarik Latih Timnas Italia, Kesempatan ke Piala Dunia dan Eropa

Mantan pelatih Liverpool dan Real Madrid Rafael Benitez dikabarkan tertarik melatih timnas Italia. (Istimewa)

JawaPos.com - Mantan pelatih Liverpool dan Real Madrid Rafael Benitez secara terbuka menyatakan tertarik melatih timnas Italia. Rumor mengaitkannya dengan kursi pelatih timnas Italia. 

"Saya menjadi pelatih tim nasional Italia? Saya akan melakukannya dengan sangat senang hati," ujar Benitez kepada Sky Sports pada Sabtu (30/5).

Pria Spanyol itu menyatakan melatih tim nasional merupakan tantangan menarik. Terutama karena kesempatan tampil dalam turnamen besar seperti Piala Dunia dan Piala Eropa.

"Saya sedang belajar dan meningkatkan kemampuan bahasa Italia saya. Di luar candaan, melatih tim nasional di masa depan bisa menjadi pilihan nyata bagi saya. Mempersiapkan tim untuk Piala Dunia atau Kejuaraan Eropa adalah tantangan yang sangat menarik," lanjut Rafael Benitez.

Pernyataan tersebut semakin memperkuat spekulasi bahwa federasi sepak bola Italia tengah mempertimbangkan Benitez sebagai salah satu kandidat menangani Gli Azzurri. Benitez memiliki pengalaman panjang di level tertinggi sepak bola Eropa.

Selain pernah melatih Liverpool dan Real Madrid, dia juga pernah menangani Inter Milan dan Napoli. Pengalaman bekerja di Serie A dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat Benitez memahami kultur sepak bola Italia.

Kemampuannya membangun tim dan pengalaman di kompetisi internasional juga dianggap cocok untuk level tim nasional. Tapi hingga kini belum ada pengumuman resmi dari federasi sepak bola Italia mengenai siapayang akan ditunjuk sebagai pelatih baru timnas.

