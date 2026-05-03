Ange Postecoglou Jadi Pandit Piala FA! Eks Pelatih Tottenham Ditemani Steven Gerrard dan Joe Hart

JawaPos.com - Kesibukan baru dijalani Ange Postecoglou setelah tidak terikat kontrak dengan klub mana pun. Ange dikontrak TNT Sports untuk jadi pandit pada laga semifinal Piala FA antara Manchester City melawan Southampton FC, kemarin WIB (26/4).

Tidak sendirian. Ange didampingi mantan gelandang Liverpool FC Steven Gerrard dan eks kiper Manchester City Joe Hart. Sebelum jadi pandit, Ange sudah pernah ditunjuk jadi Peninjau Teknis UEFA, Januari lalu.

Makanya Ange pun berkesempatan menganalisis taktik permainan pelatih-pelatih yang pernah jadi musuhnya di Premier League.