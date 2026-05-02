Martin Odegaard Diragukan Main! Prediksi Susunan Pemain Derbi London Arsenal vs Fulham

Performa Martin Odegaard disorot usai Arsenal hanya bermain imbang 1-1 melawan Atletico Madrid. (ig @odegaard.98)
JawaPos.com - Martin Odegaard masih diragukan bermain di laga Arsenal melawan Fulham di Liga Inggris pekan ke-35. Derbi London tersebut bakal dimainkan di Emirates Stadium, Sabtu (2/5) pukul 23.30 WIB.
Kapten Arsenal tersebut hanya bermain 58 menit saat menghadapi Atletico Madrid di leg pertama semifinal Liga Champions. Mikel Arteta masih belum memutuskan apakah Martin Odegaard bakal bermain atau tidak melawan Fulham. "Mari kita lihat," jawab sang pelatih saat jumpa pers yang dikutip laman resmi klub, Sabtu (2/5).
Sementara itu, Kai Havertz dan Jurrien Timber masih akan absen untuk laga kali ini. "Ya, Kai dan Jurrien akan absen," kata Mikel Arteta memastikan kondisi pemainnya itu.
Absennya Kai Havertz karena cedera saat melawan Newcastle United sangat disayangkan Mikel Arteta. Sebab, pemain 26 tahun tersebut juga mengalami cedera lutut awal musim ini.
Bagi Arteta, Kai Havertz adalah penyerang andalannya. Saat ini, tim medis sedang berusaha agar pemain timnas Jerman tersebut bisa kembali di laga leg kedua semifinal Liga Champions melawan Atletico Madrid pada 6 Mei nanti.
"Dia sangat dirindukan - kita berbicara tentang salah satu pemain penyerang terpenting yang kita miliki, dan dia telah absen selama tujuh atau delapan bulan. Sayangnya, dia bukan satu-satunya yang mengalami cedera jangka panjang dan banyak pemain lain yang absen," ujar Arteta.
"Tim telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk mengatasi skenario seperti ini dan tetap sangat kompetitif. Fokus saat ini harus pada ketersediaan dan performa, dan Kai sangat ingin berada di lapangan secepat mungkin. Mudah-mudahan untuk Atletico, dia akan tersedia, dan dia berusaha keras untuk mencapai itu," lanjut pelatih asal Spanyol tersebut.
Meski Arsenal sempat mengalami dua kekalahan beruntun, Arteta menegaskan bahwa timnya masih punya kekuatan untuk meraih gelar juara Liga Inggris musim ini. Untuk itu, dari sisa empat laga termasuk melawan Fulham, The Gunners harus memenangkannya.
"Rasa lapar, rasa lapar untuk menang, itu saja. Untuk bersaing, untuk mempersiapkan diri, dan untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan di awal musim. Saya rasa kami masih punya cukup energi; kami bermain untuk memenangkan Liga Primer, dan ini persis posisi yang kami inginkan. Empat pertandingan tersisa, ini pertandingan kedua, saya siap bertanding," terang Arteta.
