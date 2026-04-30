Sama-sama Agresif, Dembele Prediksi PSG vs Bayern Kembali Hujan Gol di Leg Kedua Liga Champions

JawaPos.com - Pertandingan antara Paris Saint-Germain dan Bayern Munchen di leg pertama semifinal Liga Champions benar-benar seperti pertunjukan tanpa rem. Sembilan gol tercipta, tensi tinggi sejak menit awal, dan dua tim yang sama-sama menolak bermain aman.

Dan kalau berharap leg kedua akan lebih “kalem”? Sepertinya jangan dulu.

Penyerang PSG, Ousmane Dembélé, justru memberi sinyal sebaliknya. Setelah dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan, ia yakin laga di Munich nanti punya potensi menghadirkan pesta gol lagi.

Dua Tim, Satu Filosofi: Menyerang Melansir Bulinews, bagi Dembele, pertandingan ini memang sudah “ditakdirkan” berjalan terbuka sejak awal. Kedua tim punya DNA yang sama: menyerang tanpa ragu.

“Ini adalah pertandingan antara dua tim yang bertekad menyerang dan tidak meragukan diri mereka sendiri. Ini adalah semifinal Liga Champions UEFA. Kami tahu Bayern adalah tim papan atas, dan kami juga. Kami senang dengan hasilnya, meskipun unggul 5-2,” ujarnya.

PSG sempat memimpin cukup nyaman, tapi Bayern menunjukkan kenapa mereka selalu berbahaya bahkan saat tertinggal.

Sedikit Hilang Fokus, Hampir Berujung Mahal Keunggulan 5-2 seharusnya bisa jadi penutup yang manis. Tapi kenyataannya, PSG sedikit lengah di akhir pertandingan.

"Kami sedikit kehilangan fokus menjelang akhir pertandingan. Bayern adalah tim papan atas. Itu adalah pertandingan yang luar biasa, dan sekarang kami akan pergi ke Munich, berharap untuk meraih kemenangan agar lolos ke final."

Kebobolan dua gol di fase akhir membuat agregat tetap ketat. Dan itu artinya, leg kedua masih sangat terbuka.

Siap-siap Sekuel yang Lebih Gila? Saat ditanya apakah leg kedua akan berjalan dengan pola yang sama, Dembélé tidak ragu.

“Ya, kami berdua adalah tim yang ingin menyerang. Kami tidak akan mengubah filosofi kami. Kami ingin menyerang dan begitu juga mereka, jadi saya pikir pertandingan yang hebat akan segera terjadi.”