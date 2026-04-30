M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 30 April 2026 | 20.42 WIB

Empat Poin Penting dari PSG vs Bayern: Drama, Talenta Muda, dan Rekor Baru

PSG menang 5-4 atas Bayern Munchen di semifinal Liga Champions. Dari rapuhnya lini belakang Bayern hingga dominasi pemain muda PSG, ini empat poin penting dari laga tersebut. (Instagram/@fcbayern)

JawaPos.com - Pertandingan PSG vs Bayern Munchen di Parc des Princes bukan sekadar laga semifinal melainkan ini seperti festival sepak bola yang penuh drama, kualitas, dan momen tak terduga. 

Skor 5-4 mencerminkan betapa gilanya duel ini, tapi di balik itu, ada beberapa poin penting yang layak disorot seperti dilansir dari Sports Illustrated.

1. Lini Belakang Bayern Kembali Jadi Titik Lemah

Masalah klasik Bayern musim ini kembali muncul: pertahanan yang rapuh. Sejak awal laga, lini belakang mereka terlihat kesulitan menghadapi kecepatan dan kreativitas pemain PSG.

Gol demi gol tercipta bukan hanya karena kualitas lawan, tapi juga karena kesalahan sendiri mulai dari duel yang kalah, marking yang longgar, hingga keputusan yang kurang tepat.

Bahkan perubahan pemain di babak kedua tidak banyak membantu. Saat PSG menyerang balik, pertahanan Bayern sering terlihat seperti “tertinggal satu langkah”. Kalau mereka ingin membalikkan keadaan di leg kedua, ini jelas PR terbesar.

2. Anak Muda PSG Tampil Tanpa Takut

Salah satu hal paling menarik dari PSG adalah keberanian mereka memainkan pemain muda di laga sebesar ini.

Dan hasilnya? Mereka tampil seperti pemain berpengalaman.

Nama-nama seperti Desire Doue, Warren Zaire-Emery, dan Joao Neves justru jadi motor permainan. Mereka tidak hanya sekadar “ikut main”, tapi benar-benar memberi dampak.

Di sisi Bayern, pemain muda seperti Michael Olise juga tampil luar biasa. Ini jadi bukti bahwa generasi baru sepak bola Eropa sudah siap mengambil alih panggung besar.

3. Harry Kane dalam Mode “Ballon d’Or”

Di tengah kekalahan timnya, Harry Kane tetap tampil sebagai sosok yang konsisten mematikan.

Gol penalti yang ia cetak terasa hampir “pasti”, dan kontribusinya tidak berhenti di situ. Ia juga berperan penting dalam proses gol lainnya, termasuk assist brilian untuk Luis Diaz.

Artikel Terkait
Sama-sama Agresif, Dembele Prediksi PSG vs Bayern Kembali Hujan Gol di Leg Kedua Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Sama-sama Agresif, Dembele Prediksi PSG vs Bayern Kembali Hujan Gol di Leg Kedua Liga Champions

Kamis, 30 April 2026 | 19.50 WIB

Superkomputer Prediksi Juara Liga Champions: Arsenal Masih Unggul, PSG Mengintai - Image
Sepak Bola Dunia

Superkomputer Prediksi Juara Liga Champions: Arsenal Masih Unggul, PSG Mengintai

Kamis, 30 April 2026 | 19.36 WIB

Rating Pemain PSG vs Bayern Munich: Drama Sembilan Gol yang Menegangkan - Image
Sepak Bola Dunia

Rating Pemain PSG vs Bayern Munich: Drama Sembilan Gol yang Menegangkan

Kamis, 30 April 2026 | 19.30 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

