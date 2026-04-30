Empat Poin Penting dari PSG vs Bayern: Drama, Talenta Muda, dan Rekor Baru

JawaPos.com - Pertandingan PSG vs Bayern Munchen di Parc des Princes bukan sekadar laga semifinal melainkan ini seperti festival sepak bola yang penuh drama, kualitas, dan momen tak terduga.
Skor 5-4 mencerminkan betapa gilanya duel ini, tapi di balik itu, ada beberapa poin penting yang layak disorot seperti dilansir dari Sports Illustrated.
Masalah klasik Bayern musim ini kembali muncul: pertahanan yang rapuh. Sejak awal laga, lini belakang mereka terlihat kesulitan menghadapi kecepatan dan kreativitas pemain PSG.
Baca Juga:
Gol demi gol tercipta bukan hanya karena kualitas lawan, tapi juga karena kesalahan sendiri mulai dari duel yang kalah, marking yang longgar, hingga keputusan yang kurang tepat.
Bahkan perubahan pemain di babak kedua tidak banyak membantu. Saat PSG menyerang balik, pertahanan Bayern sering terlihat seperti “tertinggal satu langkah”. Kalau mereka ingin membalikkan keadaan di leg kedua, ini jelas PR terbesar.
Salah satu hal paling menarik dari PSG adalah keberanian mereka memainkan pemain muda di laga sebesar ini.
Dan hasilnya? Mereka tampil seperti pemain berpengalaman.
Nama-nama seperti Desire Doue, Warren Zaire-Emery, dan Joao Neves justru jadi motor permainan. Mereka tidak hanya sekadar “ikut main”, tapi benar-benar memberi dampak.
Di sisi Bayern, pemain muda seperti Michael Olise juga tampil luar biasa. Ini jadi bukti bahwa generasi baru sepak bola Eropa sudah siap mengambil alih panggung besar.
Di tengah kekalahan timnya, Harry Kane tetap tampil sebagai sosok yang konsisten mematikan.
Gol penalti yang ia cetak terasa hampir “pasti”, dan kontribusinya tidak berhenti di situ. Ia juga berperan penting dalam proses gol lainnya, termasuk assist brilian untuk Luis Diaz.
