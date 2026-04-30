Rating Pemain PSG vs Bayern Munich: Drama Sembilan Gol yang Menegangkan

JawaPos.com - Paris Saint-Germain sukses mengamankan keunggulan tipis setelah menang 5-4 atas Bayern Munchen dalam laga yang bisa dibilang “tidak masuk akal”. Sembilan gol, drama tanpa henti, dan tempo tinggi membuat pertandingan ini terasa seperti hiburan kelas atas.

PSG sempat unggul jauh sebelum Bayern bangkit di akhir laga, membuat leg kedua nanti masih sepenuhnya terbuka. Tapi dari semua kekacauan indah itu, siapa saja pemain yang benar-benar bersinar?

Melansir Sports Illustrated berikut ini rating para pemain dari kedua tim.

Rating Pemain PSG (4-3-3)

GK: Matvey Safonov — 5.6

Cukup oke dalam mengantisipasi bola udara, tapi kebobolan empat gol tetap jadi catatan yang sulit diabaikan.

RB: Achraf Hakimi — 6.8

Aktif membantu serangan, terutama saat PSG mulai menjauh. Tapi kontribusi bertahannya masih kurang maksimal.

CB: Marquinhos — 6.5

Pengalaman terlihat, tapi tetap kewalahan menghadapi tekanan serangan Bayern yang konstan.

CB: Willian Pacho — 5.7

Malam yang sulit. Memberikan penalti dan kesulitan menjaga pergerakan striker lawan.

LB: Nuno Mendes — 6.5

Biasanya solid, tapi kali ini cukup kerepotan menghadapi pemain sayap Bayern yang eksplosif.

CM: Vitinha — 7.8

Tidak terlalu mencolok, tapi tetap menjaga ritme permainan dengan baik.

CM: Warren Zaïre-Emery — 7.1

Enerjik dan sempat menciptakan peluang emas. Sayang belum maksimal dalam penyelesaian akhir tim.

CM: João Neves — 8.2

Salah satu yang paling konsisten. Golnya penting, meski sempat lengah di akhir laga.