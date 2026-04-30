Statistik Gila di Balik PSG vs Bayern: Laga Sembilan Gol Paling Seru di Liga Champions

JawaPos.com - Pertandingan antara PSG dan Bayern Munich di semifinal Liga Champions ini benar-benar seperti anomali dalam dunia sepak bola modern. Skor 5-4 bukan cuma hiburan, tapi juga menghasilkan segudang statistik yang bikin geleng-geleng kepala.

Melansir ESPN, dari rekor kompetisi sampai performa individu, ini dia angka-angka paling “gila” dari laga tersebut.

Festival Gol Tanpa Ampun

Kalau kamu merasa pertandingan ini spesial, statistiknya bakal menguatkan perasaan itu.

Ini adalah semifinal dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Liga Champions, total 9 gol.

Lima gol di babak pertama jadi rekor baru untuk semifinal atau final.

Termasuk jumlah gol terbanyak kedua di fase knockout, hanya kalah dari skor 8-2 Bayern vs Barcelona di 2020.

Baru kedua kalinya kedua tim sama-sama mencetak 4 gol di fase gugur (setelah Chelsea vs Liverpool 2008).

Kedua tim kini sama-sama mencetak 40+ gol dalam satu musim Liga Champions pertama kali dalam sejarah.

Dan yang paling “nyesek”: ini baru ketiga kalinya ada tim kalah meski mencetak 4 gol. Singkatnya: ini bukan pertandingan biasa. Ini chaos yang terorganisir.

PSG: Efektif dan Mematikan

PSG bukan cuma menang, tapi melakukannya dengan efisiensi yang hampir absurd.

Mereka sudah 4 kali mencetak 5+ gol di Liga Champions musim ini dan menyamai rekor Liverpool 2017/18.

Yang paling gila: 5 tembakan tepat sasaran = 5 gol. 100% konversi. Tanpa ampun.

Khvicha Kvaratskhelia terlibat langsung dalam 20 gol dari 23 laga (13 gol, 7 assist).

Ousmane Dembélé mencatat 15 kontribusi gol di fase knockout sejak musim lalu terbanyak di Eropa.

PSG mungkin tidak selalu dominan dalam penguasaan, tapi saat menyerang? Efisiensinya brutal.

Bayern: Tajam, Tapi Terluka

Bayern juga tidak kalah impresif, meski harus pulang dengan kekalahan.

Harry Kane sudah mencetak 54 gol musim ini, angka yang terakhir kali disentuh Robert Lewandowski di 2019/20.

Kane juga mencetak gol dalam 6 laga Liga Champions beruntun, rekor baru pemain Inggris.

Michael Olise mencatat 45 kontribusi gol musim ini hanya kalah dari Kylian Mbappé dan Kane.

Bahkan, Olise jadi satu-satunya pemain dengan 20+ gol dan 20+ assist musim ini di lima liga top Eropa.

Tapi, di balik ketajaman itu, ada catatan pahit: Kebobolan 5 gol di semifinal adalah salah satu yang terburuk dalam sejarah Bayern di kompetisi ini.