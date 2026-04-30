M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 30 April 2026 | 19.10 WIB

Statistik Gila di Balik PSG vs Bayern: Laga Sembilan Gol Paling Seru di Liga Champions

Duel PSG vs Bayern Munich berakhir 5-4 dengan segudang statistik luar biasa. Dari rekor gol hingga performa individu, ini fakta-fakta paling mencolok dari laga tersebut. (Instagram/@imagoimages.sport)

JawaPos.com - Pertandingan antara PSG dan Bayern Munich di semifinal Liga Champions ini benar-benar seperti anomali dalam dunia sepak bola modern. Skor 5-4 bukan cuma hiburan, tapi juga menghasilkan segudang statistik yang bikin geleng-geleng kepala.

Melansir ESPN, dari rekor kompetisi sampai performa individu, ini dia angka-angka paling “gila” dari laga tersebut.

Festival Gol Tanpa Ampun

Kalau kamu merasa pertandingan ini spesial, statistiknya bakal menguatkan perasaan itu.

  • Ini adalah semifinal dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Liga Champions, total 9 gol.
  • Lima gol di babak pertama jadi rekor baru untuk semifinal atau final.
  • Termasuk jumlah gol terbanyak kedua di fase knockout, hanya kalah dari skor 8-2 Bayern vs Barcelona di 2020.
  • Baru kedua kalinya kedua tim sama-sama mencetak 4 gol di fase gugur (setelah Chelsea vs Liverpool 2008).
  • Kedua tim kini sama-sama mencetak 40+ gol dalam satu musim Liga Champions pertama kali dalam sejarah.
  • Dan yang paling “nyesek”: ini baru ketiga kalinya ada tim kalah meski mencetak 4 gol.

Singkatnya: ini bukan pertandingan biasa. Ini chaos yang terorganisir.

PSG: Efektif dan Mematikan

PSG bukan cuma menang, tapi melakukannya dengan efisiensi yang hampir absurd.

  • Mereka sudah 4 kali mencetak 5+ gol di Liga Champions musim ini dan menyamai rekor Liverpool 2017/18.
  • Yang paling gila: 5 tembakan tepat sasaran = 5 gol. 100% konversi. Tanpa ampun.
  • Khvicha Kvaratskhelia terlibat langsung dalam 20 gol dari 23 laga (13 gol, 7 assist).
  • Ousmane Dembélé mencatat 15 kontribusi gol di fase knockout sejak musim lalu terbanyak di Eropa.
  • PSG mungkin tidak selalu dominan dalam penguasaan, tapi saat menyerang? Efisiensinya brutal.

Bayern: Tajam, Tapi Terluka

Bayern juga tidak kalah impresif, meski harus pulang dengan kekalahan.

  • Harry Kane sudah mencetak 54 gol musim ini, angka yang terakhir kali disentuh Robert Lewandowski di 2019/20.
  • Kane juga mencetak gol dalam 6 laga Liga Champions beruntun, rekor baru pemain Inggris.
  • Michael Olise mencatat 45 kontribusi gol musim ini hanya kalah dari Kylian Mbappé dan Kane.
  • Bahkan, Olise jadi satu-satunya pemain dengan 20+ gol dan 20+ assist musim ini di lima liga top Eropa.

Tapi, di balik ketajaman itu, ada catatan pahit: Kebobolan 5 gol di semifinal adalah salah satu yang terburuk dalam sejarah Bayern di kompetisi ini.

Mereka juga kebobolan 3+ gol di dua laga beruntun Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 1973.
Menariknya? Tahun 1973 itu mereka justru juara.

