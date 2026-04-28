Update Cedera Jelang Duel Panas Arsenal vs Atletico di Liga Champions

Atletico Madrid kehilangan Pablo Barrios akibat cedera paha jelang semifinal Liga Champions kontra Arsenal. (Istimewa)
JawaPos.com - Pertarungan besar antara Arsenal dan Atletico Madrid di Liga Champions makin dekat, tapi kedua tim justru dipusingkan oleh kondisi skuad yang belum sepenuhnya ideal.
Melansir Give Me Sport, jelang laga krusial ini, kabar cedera jadi topik utama dan update terbaru dari Fabrizio Romano cukup memberi gambaran situasi terkini.
Dari kubu Atletico, kabar paling jelas datang dari Pablo Barrios. Gelandang muda itu dipastikan absen dalam dua leg semifinal akibat cedera otot. Kehilangan ini jelas bukan hal kecil, mengingat Barrios punya peran penting dalam keseimbangan lini tengah tim asuhan Diego Simeone.
Meski begitu, ada sedikit harapan. Barrios disebut menargetkan comeback jika Atletico berhasil melaju ke final. Tapi untuk saat ini, Los Colchoneros harus mencari alternatif tanpa dirinya.
Beralih ke Arsenal, situasinya sedikit lebih “lega”, meski sempat bikin deg-degan. Dalam laga terakhir melawan Newcastle United, dua nama langsung jadi sorotan: Kai Havertz dan Eberechi Eze, yang sama-sama ditarik keluar.
Untungnya, kabar setelah pertandingan cukup menenangkan. Eze mengonfirmasi bahwa penarikannya hanya langkah pencegahan, bukan karena cedera serius. Jadi, peluangnya tampil lawan Atletico masih sangat terbuka.
Hal serupa juga berlaku untuk Havertz. Mikel Arteta memastikan kondisi sang pemain tidak mengkhawatirkan. Dengan kata lain, Arsenal kemungkinan besar masih bisa mengandalkan salah satu pemain paling fleksibel di lini depan mereka.
Satu nama lain yang sempat absen adalah Riccardo Calafiori. Bek asal Italia itu memang tidak masuk skuad saat melawan Newcastle, tapi Arteta menyebut kondisinya sudah sangat dekat untuk kembali. Targetnya? Siap tampil pekan depan.
Kalau semua berjalan sesuai rencana, Arsenal bisa turun dengan kekuatan hampir penuh, sesuatu yang jelas jadi keuntungan besar di fase semifinal.
