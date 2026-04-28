Kabar Baik untuk Real Madrid: Thibaut Courtois Berpeluang Tampil Saat El Clasico Lawan Barcelona

JawaPos.com–Kabar baik datang untuk Real Madrid jelang pertandingan panas melawan FC Barcelona di El Clasico. Penjaga gawang utama Thibaut Courtois disebut semakin dekat untuk kembali bermain setelah menjalani masa pemulihan cedera.

Menurut laporan media Spanyol Marca, Thibaut Courtois diperkirakan bisa tampil saat Real Madrid bertandang ke markas Barcelona pada 10 Mei mendatang. Saat ini proses pemulihan sang kiper memasuki tahap akhir.

Dalam waktu dekat, Thibaut Courtois akan mulai kembali mengikuti latihan bersama tim utama Real Madrid secara bertahap. Meski kondisi Courtois terus menunjukkan perkembangan positif, tim medis Madrid tetap berhati-hati jelang laga el classico lawan Barcelona.

Klub tidak ingin mengambil risiko yang dapat memperparah cedera sang pemain. Namun dengan waktu persiapan yang masih tersedia sebelum El Clasico, peluang Courtois untuk kembali tampil dinilai cukup besar.

Absennya kiper asal Belgia itu memang memberi dampak besar bagi performa Madrid musim ini. Courtois mengalami cedera pada periode penting ketika Los Blancos masih bersaing dalam perebutan gelar La Liga dan Liga Champions.

Setelah Thibaut Courtois menepi, performa tim mulai menurun. Statistik menunjukkan Madrid kesulitan menjaga konsistensi pertahanan tanpa Courtois di bawah mistar gawang.

Sejak cedera saat menghadapi Manchester City pada 17 Maret, Madrid hanya mampu meraih dua kemenangan dari tujuh pertandingan. Dalam periode tersebut mereka juga menelan tiga kekalahan dan dua hasil imbang.

Sepanjang musim ini, Courtois menjadi salah satu pemain paling penting bagi Madrid. Penampilan konsisten membuat dia beberapa kali menjadi penyelamat tim lewat deretan penyelamatan krusial di laga penting.