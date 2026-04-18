Moch. Rizky Pratama Putra
18 April 2026, 19.34 WIB

Jadwal Liga Prancis Pekan 30 Musim 2025/2026! PSG vs Lyon Panaskan Duel Penentu Gelar dan Tiket Eropa

Duel Paris Saint-Germain vs Olympique Lyon diprediksi menjadi laga paling panas di pekan ke-30 Ligue 1 musim ini. (Dok. PSG)

JawaPos.com — Pekan ke-30 Liga Prancis musim 2025/2026 kembali menghadirkan tensi tinggi dengan laga-laga krusial yang bisa mengubah peta persaingan. Sorotan utama tertuju pada duel panas antara Paris Saint-Germain (PSG) melawan Olympique Lyon yang diprediksi berlangsung sengit sejak menit awal.

PSG akan menjamu Lyon di Parc des Princes pada Senin (20/4/2026) pukul 01.45 WIB. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa karena kedua tim sama-sama mengusung misi besar di fase akhir musim.

PSG saat ini memimpin klasemen dengan koleksi 63 poin dan berada di jalur kuat menuju gelar juara. Tim asuhan Luis Enrique jelas tak ingin terpeleset di kandang sendiri, apalagi saat kompetisi memasuki fase krusial.

Kemenangan atas Lyon akan semakin memperlebar jarak dengan para pesaing terdekat. Hal itu menjadi penting untuk menjaga momentum sekaligus menghindari tekanan di pekan-pekan terakhir.

Di sisi lain, Olympique Lyon datang dengan ambisi besar untuk mencuri poin. Tim yang kini berada di posisi kelima dengan 51 poin tengah berjuang keras mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan.

Posisi mereka belum sepenuhnya aman karena persaingan di papan atas sangat ketat. Tambahan poin di markas PSG bisa menjadi dorongan moral sekaligus langkah strategis dalam perebutan zona Eropa.

Selain duel utama tersebut, laga antara Lens melawan Toulouse juga patut dinantikan. Lens yang kini duduk di peringkat kedua dengan 59 poin berpeluang memangkas jarak dari PSG jika mampu meraih kemenangan.

Tekanan terhadap pemuncak klasemen akan semakin besar jika Lens berhasil mengamankan tiga poin lebih dulu. Situasi ini membuat persaingan gelar semakin menarik untuk diikuti hingga akhir musim.

Tak kalah seru, Lille akan menghadapi Nice dalam laga penting lainnya. Lille yang menempati posisi ketiga sedang berupaya mempertahankan tempat di zona Liga Champions.

Sementara itu, Nice berusaha menjauh dari ancaman papan bawah yang masih membayangi. Pertandingan ini dipastikan berlangsung ketat karena kedua tim punya kepentingan berbeda namun sama pentingnya.

Artikel Terkait
Jadi Pemain Terbaik Saat Inter Milan Tumbangkan Cagliari, Nicolo Barella Ucap Selamat untuk Josep Martinez - Image
Sepak Bola Dunia

Jadi Pemain Terbaik Saat Inter Milan Tumbangkan Cagliari, Nicolo Barella Ucap Selamat untuk Josep Martinez

18 April 2026, 18.43 WIB

Ladeni Manchester United, Liam Rosenior Pesimis Chelsea Finis Lima Besar - Image
Sepak Bola Dunia

Ladeni Manchester United, Liam Rosenior Pesimis Chelsea Finis Lima Besar

18 April 2026, 18.23 WIB

Duel Dua Macan Luka! Ini Prediksi Skor Chelsea vs Manchester United di Pekan 33 Liga Inggris - Image
Sepak Bola Dunia

Duel Dua Macan Luka! Ini Prediksi Skor Chelsea vs Manchester United di Pekan 33 Liga Inggris

18 April 2026, 18.00 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan

4

7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas

5

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

6

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

7

15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa

8

Rekomendasi Kuliner Sate Kambing Terenak di Jogja: Daging Empuk di Lidah, Bumbu Meresap Sempurna

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT

