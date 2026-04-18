Jadwal Liga Prancis Pekan 30 Musim 2025/2026! PSG vs Lyon Panaskan Duel Penentu Gelar dan Tiket Eropa

JawaPos.com — Pekan ke-30 Liga Prancis musim 2025/2026 kembali menghadirkan tensi tinggi dengan laga-laga krusial yang bisa mengubah peta persaingan. Sorotan utama tertuju pada duel panas antara Paris Saint-Germain (PSG) melawan Olympique Lyon yang diprediksi berlangsung sengit sejak menit awal.

PSG akan menjamu Lyon di Parc des Princes pada Senin (20/4/2026) pukul 01.45 WIB. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa karena kedua tim sama-sama mengusung misi besar di fase akhir musim.

PSG saat ini memimpin klasemen dengan koleksi 63 poin dan berada di jalur kuat menuju gelar juara. Tim asuhan Luis Enrique jelas tak ingin terpeleset di kandang sendiri, apalagi saat kompetisi memasuki fase krusial.

Kemenangan atas Lyon akan semakin memperlebar jarak dengan para pesaing terdekat. Hal itu menjadi penting untuk menjaga momentum sekaligus menghindari tekanan di pekan-pekan terakhir.

Di sisi lain, Olympique Lyon datang dengan ambisi besar untuk mencuri poin. Tim yang kini berada di posisi kelima dengan 51 poin tengah berjuang keras mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan.

Posisi mereka belum sepenuhnya aman karena persaingan di papan atas sangat ketat. Tambahan poin di markas PSG bisa menjadi dorongan moral sekaligus langkah strategis dalam perebutan zona Eropa.

Selain duel utama tersebut, laga antara Lens melawan Toulouse juga patut dinantikan. Lens yang kini duduk di peringkat kedua dengan 59 poin berpeluang memangkas jarak dari PSG jika mampu meraih kemenangan.

Tekanan terhadap pemuncak klasemen akan semakin besar jika Lens berhasil mengamankan tiga poin lebih dulu. Situasi ini membuat persaingan gelar semakin menarik untuk diikuti hingga akhir musim.

Tak kalah seru, Lille akan menghadapi Nice dalam laga penting lainnya. Lille yang menempati posisi ketiga sedang berupaya mempertahankan tempat di zona Liga Champions.