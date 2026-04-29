Esteban Andrada Terancam Skors 12 Laga Sekaligus Dipecat Real Zaragoza, Usai Baku Hantam Kontra SD Huesca

Kiper Real Zaragoza, Esteban Andrada, terancam hukuman panjang setelah insiden pemukulan dalam laga panas kontra Huesca di Segunda Division.

JawaPos.com - Kiper Real Zaragoza Esteban Andrada menjadi sorotan global setelah aksi tidak terpujinya dalam laga Segunda Division kontra SD Huesca pada Minggu (26/4) waktu setempat.

Di pengujung laga (90+9’), Andrada dikartu merah karena mendorong kapten SD Huesca Jorge Pulido. Bukannya meninggalkan lapangan, kiper Argentina itu malah berlari ke arah Pulido dan melayangkan pukulan.

Aksi Andrada dalam laga bertajuk Derbi Aragon di Stadion El Alcoraz tersebut, seperti dilansir Mundo Deportivo, bisa berbuah skors 12 pertandingan. Bukan hanya itu, Real Zaragoza berencana memecat Andrada. K

onsekuensinya, Andrada akan kembali ke CF Monterrey, klub Meksiko yang meminjamkan kiper 35 tahun tersebut ke Los Manos –sebutan Real Zaragoza.

”Aku meminta maaf atas apa yang telah aku lakukan dan aku siap menerima apa pun hukumannya,” kata Andrada di laman resmi klub.