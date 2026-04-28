M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 28 April 2026 | 14.47 WIB

Gary Neville Soroti Melorotnya Performa Martin Zubimendi

Andalan lini tengah Arsenal Martin Zubimendi. (IMAGO/Action Plus)

JawaPos.com - Sepanjang paruh pertama musim Liga Inggris 2025/2026, Martin Zubimendi tampil luar biasa untuk Arsenal. Ia langsung mencuri perhatian berkat kontribusinya dalam membantu The Gunners bangkit setelah kepergian Thomas Partey. 

Tak butuh waktu lama, banyak yang percaya bahwa Arsenal telah menemukan rekrutan yang benar-benar tepat.

Gelandang asal Spanyol itu membawa kombinasi kendali permainan, kecerdasan, dan ketenangan di lini tengah. Ia menjadi sosok yang menjaga ritme permainan tetap stabil, sekaligus memastikan tim tetap terorganisir saat menguasai bola. 

Bahkan, pengamat netral pun tak ragu memuji dampaknya saat Arsenal menjelma sebagai salah satu tim paling solid di liga.

Tak hanya piawai dalam distribusi bola, Zubimendi juga sempat menyumbang gol-gol penting. Kontribusinya terasa signifikan ketika Arsenal memimpin klasemen liga selama lebih dari 200 hari, sekaligus menunjukkan progres menjanjikan di kompetisi Eropa.

Konsistensinya juga patut diacungi jempol. Ia hampir selalu tersedia dan menjadi pilihan utama di lini tengah, terutama sebagai gelandang bertahan. Kehadirannya yang tenang serta pemahaman taktis yang matang menjadikannya fondasi penting keseimbangan tim.

Namun, cerita indah itu mulai sedikit memudar. Dalam beberapa pekan terakhir, performa Zubimendi terlihat menurun. 

Standar tinggi yang ia tetapkan di awal musim justru menjadi pembanding yang kini terasa berat. Penurunan ini datang di waktu yang kurang ideal, saat Arsenal memasuki fase paling krusial dalam perburuan gelar.

Ada dugaan bahwa kelelahan mulai berperan. Jadwal padat dan tuntutan permainan yang intens sepanjang musim bisa saja memengaruhi performanya. 

Artikel Terkait
Mikel Arteta Geram: Dua Keputusan Wasit Dinilai Rugikan Arsenal di Momen Krusial - Image
Sepak Bola Dunia

Mikel Arteta Geram: Dua Keputusan Wasit Dinilai Rugikan Arsenal di Momen Krusial

Selasa, 28 April 2026 | 14.55 WIB

Update Cedera Jelang Duel Panas Arsenal vs Atletico di Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Update Cedera Jelang Duel Panas Arsenal vs Atletico di Liga Champions

Selasa, 28 April 2026 | 14.47 WIB

Arsenal Bidik Gelandang Bertahan Serie A, Ederson Masuk Radar - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Bidik Gelandang Bertahan Serie A, Ederson Masuk Radar

Selasa, 28 April 2026 | 14.47 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

