Gary Neville Soroti Melorotnya Performa Martin Zubimendi

Andalan lini tengah Arsenal Martin Zubimendi. (IMAGO/Action Plus)
JawaPos.com - Sepanjang paruh pertama musim Liga Inggris 2025/2026, Martin Zubimendi tampil luar biasa untuk Arsenal. Ia langsung mencuri perhatian berkat kontribusinya dalam membantu The Gunners bangkit setelah kepergian Thomas Partey.
Tak butuh waktu lama, banyak yang percaya bahwa Arsenal telah menemukan rekrutan yang benar-benar tepat.
Gelandang asal Spanyol itu membawa kombinasi kendali permainan, kecerdasan, dan ketenangan di lini tengah. Ia menjadi sosok yang menjaga ritme permainan tetap stabil, sekaligus memastikan tim tetap terorganisir saat menguasai bola.
Bahkan, pengamat netral pun tak ragu memuji dampaknya saat Arsenal menjelma sebagai salah satu tim paling solid di liga.
Tak hanya piawai dalam distribusi bola, Zubimendi juga sempat menyumbang gol-gol penting. Kontribusinya terasa signifikan ketika Arsenal memimpin klasemen liga selama lebih dari 200 hari, sekaligus menunjukkan progres menjanjikan di kompetisi Eropa.
Konsistensinya juga patut diacungi jempol. Ia hampir selalu tersedia dan menjadi pilihan utama di lini tengah, terutama sebagai gelandang bertahan. Kehadirannya yang tenang serta pemahaman taktis yang matang menjadikannya fondasi penting keseimbangan tim.
Namun, cerita indah itu mulai sedikit memudar. Dalam beberapa pekan terakhir, performa Zubimendi terlihat menurun.
Standar tinggi yang ia tetapkan di awal musim justru menjadi pembanding yang kini terasa berat. Penurunan ini datang di waktu yang kurang ideal, saat Arsenal memasuki fase paling krusial dalam perburuan gelar.
Ada dugaan bahwa kelelahan mulai berperan. Jadwal padat dan tuntutan permainan yang intens sepanjang musim bisa saja memengaruhi performanya.
