M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 28 April 2026 | 04.47 WIB

Declan Rice Bertekad Antar Arsenal Juara Premier League Musim Ini

Gelandang Arsenal Declan Rice. (Dok. UEFA)

JawaPos.com–Declan Rice tak ingin Arsenal hanya numpang lewat di puncak klasemen. Gelandang andalan The Gunners itu menegaskan timnya siap menjaga posisi teratas Premier League hingga garis finis, setelah kembali merebut singgasana dari Manchester City.

Kemenangan tipis 1-0 atas Newcastle di Emirates jadi momen krusial. Gol cepat Eberechi Eze di menit kesembilan cukup untuk mengamankan tiga poin penting, sekaligus mengakhiri dominasi City yang sempat memimpin klasemen selama beberapa hari.

Hasil ini membuat Arsenal unggul tiga poin dari rivalnya, meski sudah memainkan satu laga lebih banyak. Dengan jadwal yang masih menyisakan beberapa pertandingan penting, peluang tetap terbuka lebar.

Arsenal kini bersiap menghadapi rangkaian laga penentu, dimulai dari Fulham, lalu berlanjut melawan West Ham, Burnley, dan Crystal Palace. Setiap pertandingan terasa seperti final, dan Rice paham betul tekanan yang datang bersama situasi ini.

Melansir ESPN, Declan Rice menegaskan ambisi Arsenal untuk tetap berada di peringkat nomor satu klasemen Liga Inggris.

”Itulah yang terjadi sepanjang musim dan itulah yang kami inginkan hingga akhir musim tetap berada di puncak, tetap positif,” kata Declan Rice

”Masih ada empat pertandingan tersisa dan itulah yang ingin kami lakukan, terus memenangkan lebih banyak pertandingan dan kami akan siap untuk itu,” imbuh dia.

Dia juga menegaskan betapa pentingnya kemenangan atas Newcastle, terutama setelah laga berat sebelumnya.

”Tiga poin (melawan Newcastle) sangat penting. Setelah pekan yang kami lalui melawan Manchester City, kami tahu dengan lima pertandingan tersisa, kami harus memenangkan kelima pertandingan tersebut,” terang Declan Rice.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
