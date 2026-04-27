Prediksi Manchester United vs Brentford FC: Berburu Tiket Eropa di Old Trafford, Bruno Fernandes Kejar Rekor KDB dan Thierry Henry

Kapten Manchester United Bruno Fernandes. (Dok Sky Sports)
JawaPos.com — Manchester United sudah dua musim absen dari hingar bingar atmosfer Liga Champions. Terakhir, United merasakannya pada 2023—2024 lalu saat hanya mentok sampai fase grup.
Musim depan United berpotensi besar kembali ke Liga Champions. Sampai matchweek ke-33, United masih duduk di peringkat ketiga. Koleksi poin mereka sama dengan Liverpool FC dan Aston Villa, 58 poin, yang bertengger di posisi keempat dan kelima.
Jika mengalahkan Brentford FC di Old Trafford, Manchester, dini hari nanti maka Bruno Fernandes dkk akan memperbesar peluang lolos ke Liga Champions, musim depan (siaran langsung Vidio pukul 02.00 WIB).
’’Laga selanjutnya bermakna sangat penting bagi kami. Lebih tentang cara memikirkan masa depan dengan gambaran yang lebih besar,’’ ucap tactician United, Michael Carrick.
Di tangan Carras, sapaan karib Carrick, United memenangi delapan dari 12 laga mereka musim ini di Premier League. ’’Senang rasanya jika musim depan kami kembali ke Liga Champions,’’ sambungnya.
Fernandes Memburu Rekor KDB-Titi
Bruno Fernandes kerap jadi kartu as United memenangi laga-laganya pada musim ini. Terutama melalui kemampuan umpan golnya. Lima dari enam laga di Premier League terakhir yang dilakoni United, Fernandes mencatat umpan gol.
Terakhir, dia menyumbang umpan gol yang membawa United menang 1-0 atas Chelsea di Stamford Bridge, London (20/4). Total, Fernandes sudah mengoleksi 18 kali umpan gol.
Dia hanya terpaut dua umpan gol lagi untuk menyamai rekor umpan gol di Premier League yang ditulis mantan gelandang Manchester City Kevin De Bruyne, dan mantan bomber Arsenal Thierry Henry.
Mantan striker United Wayne Rooney menganggap Fernandes yang paling layak dianugerahi gelar Pemain Terbaik United Musim Ini. ’’Saat tim berada pada masa-masa sulit, dia (Fernandes) tetap bermain stabil,’’ puji Rooney, dilansir dari laman BBC Sports.
Mbeumo Melawan Mantan Klub
Menghadapi Brentford bukan kali pertama dijalani Bryan Mbeumo sebagai mantan penggawa The Bees, julukan Brentford. Di matchweek keenam, Mbeumo kehilangan muka saat United keok 1-3 di Gtech Community Stadium, Brentford.
