Manchester United Pantau Peluang Datangkan Endrick, Proyek Jangka Panjang di Lini Depan?

Pemain Lyon, Endrick. (istimewa)
JawaPos.com - Manchester United tampaknya belum berhenti berburu talenta muda kelas atas. Jelang bursa transfer musim panas, nama Endrick kembali masuk radar Setan Merah dan kali ini situasinya terasa lebih realistis.
Fokus utama United memang masih di lini tengah, tapi padatnya jadwal musim depan bikin mereka harus berpikir lebih luas.
Lini depan pun ikut masuk daftar belanja, apalagi rotasi pemain bakal jadi kunci kalau mereka ingin kompetitif di semua ajang. Di sinilah nama Endrick mulai menarik perhatian.
Performa Naik, Nilai Jual Ikut Melonjak
Penyerang muda asal Brasil itu menghabiskan paruh kedua musim dengan status pinjaman di Olympique Lyonnais, dan performanya bisa dibilang langsung “nyetel”.
Empat gol dan enam assist dari 12 penampilan jadi bukti kalau dia bukan sekadar wonderkid tapi juga pemain yang siap memberi dampak nyata.
Masalahnya, situasi di Real Madrid masih belum sepenuhnya berpihak padanya. Minimnya waktu bermain jadi alasan utama ia sempat dipinjamkan, dan belum ada jaminan musim depan bakal berbeda. Kalau kondisi itu berlanjut, pintu keluar jelas terbuka.
Manchester United Siaga
Melansir Give Me Sport, United sendiri memang sedang menyusun ulang lini serang. Dengan Joshua Zirkzee yang berpotensi hengkang karena kurang mendapat menit bermain, slot di depan bisa saja kosong.
