Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 26 April 2026 | 18.33 WIB

Manchester United Pantau Peluang Datangkan Endrick, Proyek Jangka Panjang di Lini Depan?

Pemain Lyon, Endrick. (istimewa)

JawaPos.com - Manchester United tampaknya belum berhenti berburu talenta muda kelas atas. Jelang bursa transfer musim panas, nama Endrick kembali masuk radar Setan Merah dan kali ini situasinya terasa lebih realistis.

Fokus utama United memang masih di lini tengah, tapi padatnya jadwal musim depan bikin mereka harus berpikir lebih luas.

Lini depan pun ikut masuk daftar belanja, apalagi rotasi pemain bakal jadi kunci kalau mereka ingin kompetitif di semua ajang. Di sinilah nama Endrick mulai menarik perhatian.

Performa Naik, Nilai Jual Ikut Melonjak

Penyerang muda asal Brasil itu menghabiskan paruh kedua musim dengan status pinjaman di Olympique Lyonnais, dan performanya bisa dibilang langsung “nyetel”.

Empat gol dan enam assist dari 12 penampilan jadi bukti kalau dia bukan sekadar wonderkid tapi juga pemain yang siap memberi dampak nyata.

Masalahnya, situasi di Real Madrid masih belum sepenuhnya berpihak padanya. Minimnya waktu bermain jadi alasan utama ia sempat dipinjamkan, dan belum ada jaminan musim depan bakal berbeda. Kalau kondisi itu berlanjut, pintu keluar jelas terbuka.

Manchester United Siaga

Melansir Give Me Sport, United sendiri memang sedang menyusun ulang lini serang. Dengan Joshua Zirkzee yang berpotensi hengkang karena kurang mendapat menit bermain, slot di depan bisa saja kosong.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore