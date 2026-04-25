Luluhlantakkan Sunderland 5-0, Forest Jauhi Zona Merah Liga Inggris

Nottingham Forest bersiap menghadapi FC Porto dalam second leg perempat final Liga Europa di City Ground, Nottinghamshire. (Dok. Instagram/@officialnffc)
JawaPos.com - Nottingham Forest menjauhi zona merah klasemen sementara Liga Inggris seusai membantai Sunderland dengan skor telak 5-0 dalam laga pekan ke-34 di Stadion of Light, Sunderland, Jumat waktu setempat (Sabtu dini hari WIB), dikutip dari ANTARA.
Gol bunuh diri Trai Hume mengawali pesta gol Forest sebelum Chris Wood, Morgan Gibbs-White, Igor Jesus, dan Elliot Anderson secara bergantian menjebol gawang tuan rumah, demikian catatan laman resmi Premier League.
Kemenangan tersebut membuat Forest kini memiliki 39 poin dari 34 pertandingan di posisi 16 klasemen sementara Liga Inggris, unggul delapan poin dari zona degradasi.
Di sisi lain, kekalahan membuat Sunderland masih tertahan di peringkat 11 klasemen sementara Liga Inggris dengan 46 poin dari 34 laga, berjarak tiga poin dari zona kompetisi Eropa.
Forest langsung memperagakan permainan menyerang ketika laga dimulai dan sempat memberikan ancaman melalui tendangan Omari Hutchinson, namun bola dapat diselamatkan kiper Sunderland Robin Roefs.
Tim tamu dapat unggul terlebih dahulu pada menit ke-17 setelah bek sayap Sunderland Trai Hume melakukan gol bunuh diri sehingga skor berubah menjadi 1-0.
Nottingham dapat menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0 pada menit ke-31 setelah tendangan Chris Wood berhasil membobol gawang Sunderland.
Skuad asuhan Vitor Pereira masih belum puas dan menambah keunggulan mereka menjadi 3-0 setelah tembakan Morgan Gibbs-White melesak mengoyak jala gawang Sunderland pada menit ke-34.
Hanya tiga menit berselang, Nottingham menambah keunggulan mereka menjadi 4-0 melalui gol yang dicetak Igor Jesus memanfaatkan bola rebound di menit ke-37.
