Pep Guardiola Pertimbangkan Melatih Timnas Italia di Tengah Ketidakpastian Masa Depannya dengan Manchester City

JawaPos.com - Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, dikabarkan akan mempertimbangkan untuk melatih tim nasional Italia pada musim panas mendatang.

Dilansir dari laman Football Italia pada Jum'at (24/4), Kabar ini mencuat meskipun ia masih terikat kontrak dengan klubnya hingga Juni 2027. Situasi tersebut menimbulkan spekulasi terkait arah karier sang pelatih dalam waktu dekat.

Guardiola diketahui terbuka untuk mendengarkan tawaran dari tim nasional Italia. Hal ini berkaitan dengan rencana federasi sepak bola Italia yang akan menunjuk pelatih baru setelah pemilihan presiden FIGC pada 22 Juni. Momentum tersebut dinilai menjadi peluang bagi perubahan besar dalam kepemimpinan tim nasional.

Masa depan Guardiola di Manchester City disebut masih belum pasti meskipun kontraknya masih berlaku. Setelah menjalani musim-musim yang intens di kompetisi Inggris, muncul wacana bahwa ia ingin mengurangi tekanan.

Kondisi ini membuka kemungkinan bagi Guardiola untuk mempertimbangkan opsi lain di luar sepak bola klub.

Jika meninggalkan Manchester City, Guardiola disebut tidak akan menerima tawaran dari klub lain. Ia lebih memilih untuk beristirahat guna memulihkan diri dari tekanan panjang di Stadion Etihad.

Namun demikian, melatih tim nasional dinilai sebagai kompromi yang ideal dalam melanjutkan kariernya.

Pengalaman Guardiola di level internasional memang belum terealisasi, tetapi keinginan tersebut telah lama muncul.

Sepak bola internasional menawarkan ritme kompetisi yang berbeda dibandingkan dengan klub. Hal ini dianggap dapat memberikan keseimbangan antara tekanan dan fleksibilitas kerja.