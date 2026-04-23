Sri Wahyuni
Kamis, 23 April 2026 | 18.33 WIB

Memanas! Ini Perbandingan Jadwal Manchester City dan Arsenal di Premier League, Usai Pep Guardiola Kuasa Puncak Klasemen

5 lagi terakhir Arsenal dan Manchester City di Premier League. (Dok. SI) - Image

5 lagi terakhir Arsenal dan Manchester City di Premier League. (Dok. SI)

JawaPos.com- Setelah memimpin klasemen selama 197 hari musim ini, Arsenal akhirnya harus turun dari puncak. Kemenangan tipis Manchester City 1–0 atas Burnley pada Rabu malam menjadi titik balik penting dalam perebutan gelar.

Tim asuhan Pep Guardiola kini unggul atas Arsenal berdasarkan produktivitas gol. Kemenangan tersebut juga memperkuat momentum City setelah sebelumnya menundukkan Arsenal dalam laga krusial pekan lalu.

Dengan hanya lima pertandingan tersisa, persaingan kini berubah menjadi "adu sprint" menuju garis akhir.

Meski berada di posisi teratas, City masih harus memastikan konsistensi hingga pekan terakhir.

Berikut adalah perbandingan sisa jadwal di Premier League.
Manchester City:

  • Everton (Tandang)- 4 Mei
  • Brentford (Kandang) - 9 Mei
  • Bournemouth (Tandang) - 17 Mei
  • Aston Villa (Kandang) - 24 Mei
  • Crystal Palace (Kandang) - Tanggal belum ditentukan

Arsenal:

  • Newcastle United (Kandang) - 25 April
  • Fulham (Kandang) - 2 Mei
  • West Ham United (Tandang) - 10 Mei
  • Burnley (Kandang) - 17 Mei
  • Crystal Palace (Tandang) - 24 Mei

Namun, beberapa jadwal tersebut masih dapat berubah karena penyesuaian kompetisi lain.

Di atas kertas, Arsenal memiliki jadwal yang relatif lebih ringan. Tiga dari lima laga terakhir mereka dimainkan di kandang, dimulai dengan menjamu Newcastle United yang tengah mengalami penurunan performa.

Namun, tantangan besar datang dari kompetisi Eropa. Arsenal harus membagi fokus dengan semifinal Liga Champions melawan Atlético Madrid, yang berpotensi menguras energi tim.

Selain itu, laga tandang ke markas West Ham United yang sedang berjuang menghindari degradasi juga bisa menjadi batu sandungan. Arsenal akan menutup musim dengan derby London menghadapi Crystal Palace.

Berbeda dengan Arsenal, Manchester City tidak memiliki komitmen di kompetisi Eropa. Namun, mereka masih bersaing di FA Cup dan akan menghadapi semifinal melawan Southampton.

Jika lolos ke final, jadwal City bisa semakin padat. Setelah itu, mereka harus menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Everton dan Brentford yang masih memburu tiket kompetisi Eropa.

Editor: Hendra
