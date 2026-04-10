Kabar Baik! 4 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Lolos Kasus Paspor Gate di Liga Belanda

JawaPos.com - Kabar baik datang bagi pencinta sepak bola Tanah Air. Polemik yang sempat menimpa empat pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang bermain di Liga Belanda akhirnya menemukan titik terang.

Setelah melalui proses panjang terkait verifikasi dokumen, para pemain tersebut kini dipastikan bisa kembali memperkuat klub masing-masing.

Kasus yang dikenal dengan istilah paspor gate ini sempat membuat sejumlah pemain harus menepi dari pertandingan resmi. Hal tersebut terjadi karena adanya investigasi terhadap dokumen kewarganegaraan mereka.

Situasi ini tidak hanya berdampak pada pemain, tetapi juga memengaruhi kesiapan tim di tengah ketatnya persaingan liga.

Salah satu pemain yang lebih dulu mendapatkan kepastian adalah Dean James. Ia dinyatakan bebas dari masalah administratif dan sudah bisa kembali memperkuat klubnya. Kepastian ini menjadi sinyal awal bahwa permasalahan yang membelit pemain naturalisasi mulai menemukan solusi.

Tak lama berselang, kabar serupa datang dari Tim Geypens. Bek muda yang bermain untuk FC Emmen di Eastedivisie tersebut juga telah menyelesaikan seluruh proses verifikasi dokumen. Dengan status yang sudah jelas, ia kini kembali tersedia untuk dimainkan dan siap bersaing di level klub.

Situasi ini tentu menjadi angin segar, terutama bagi para pemain yang sebelumnya kehilangan momentum bermain.

Dalam sepak bola profesional, ritme pertandingan sangat penting, dan absennya pemain karena masalah administratif bisa berdampak besar terhadap performa mereka.