Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
12 April 2026, 14.42 WIB

Maarten Paes Cetak Clean Sheet Bersama Ajax, Dean James Main Lagi Bareng Go Ahead Eagles

Aksi Maarten Paes di laga Ajax melawan Feyenoord. (Dok. Maarten Paes)

JawaPos.com - Maarten Paes mencetak clean sheet bersama Ajax, sedangkan Dean James kembali bermain membela Go Ahead Eagles pada pekan 30 Liga Belanda, Sabtu waktu setempat, dikutip dari ANTARA.

Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes bermain penuh dan mencetak clean sheet ketika Ajax mengalahkan Heracles dengan skor 3-0 di Stadion Asito, Almelo, demikian catatan Eredivisie.

Selain mencatatkan clean sheet, Maarten Paes juga melakukan tiga penyelamatan penting dan satu tinjuan bola serta berhasil melepaskan 67 persen operan akurat.

Pada pertandingan ini Ajax mengemas kemenangan atas Heracles berkat gol yang dicetak Mika Godts dan Steven Berghuis (2), meski harus mengakhiri laga dengan 10 pemain karena Takehiro Tomiyasu mendapatkan kartu merah.

Meski mengemas kemenangan, Ajax masih tertahan di posisi kelima klasemen sementara Liga Belanda dengan 51 poin dari 30 laga, terpaut tiga poin dari zona otomatis Liga Champions.

Sementara itu, bek sayap Timnas Indonesia Dean James kembali merumput bersama Go Ahead Eagles yang ditahan imbang Groningen di Stadion Euroborg, Groningen.

Dean James bermain sebagai pemain pengganti dan bermain sejak menit 70 menggantikan posisi bek kiri yang sebelumnya ditempati oleh Alfons Sampsted.

Selama kurang lebih selama 20 menit di lapangan, Dean James mampu melepaskan 63 persen operan akurat dan melakukan masing-masing satu pencegatan serta sapuan.

Hasil imbang yang didapatkan Go Ahead Eagles membuat mereka tertahan di posisi 11 klasemen sementara Liga Belanda dengan 36 poin dari 30 laga, terpaut enam poin dari Groningen di posisi sembilan.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Kabar Baik! 4 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Lolos Kasus Paspor Gate di Liga Belanda - Image
Sepak Bola Indonesia

Kabar Baik! 4 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Lolos Kasus Paspor Gate di Liga Belanda

10 April 2026, 23.01 WIB

Dean James dan Go Ahead Eagles Bebas Hukuman! Tak Bersalah di Kasus Passportgate, KNVB Beri Pernyataan  - Image
Sepak Bola Dunia

Dean James dan Go Ahead Eagles Bebas Hukuman! Tak Bersalah di Kasus Passportgate, KNVB Beri Pernyataan 

09 April 2026, 05.05 WIB

Paspoortgate Guncang Eropa: Bek Timnas Indonesia Dilarang Bermain, Karier Terancam? - Image
Sepak Bola Dunia

Paspoortgate Guncang Eropa: Bek Timnas Indonesia Dilarang Bermain, Karier Terancam?

01 April 2026, 18.32 WIB

Terpopuler

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total - Image
1

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

4

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

5

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

6

KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

7

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

8

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

9

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

10

Resmi! 8 Bintang Absen di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, GBK Bergemuruh Sambut Jakmania dan Bonek

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore