Maarten Paes Cetak Clean Sheet Bersama Ajax, Dean James Main Lagi Bareng Go Ahead Eagles

Aksi Maarten Paes di laga Ajax melawan Feyenoord. (Dok. Maarten Paes)
JawaPos.com - Maarten Paes mencetak clean sheet bersama Ajax, sedangkan Dean James kembali bermain membela Go Ahead Eagles pada pekan 30 Liga Belanda, Sabtu waktu setempat, dikutip dari ANTARA.
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes bermain penuh dan mencetak clean sheet ketika Ajax mengalahkan Heracles dengan skor 3-0 di Stadion Asito, Almelo, demikian catatan Eredivisie.
Selain mencatatkan clean sheet, Maarten Paes juga melakukan tiga penyelamatan penting dan satu tinjuan bola serta berhasil melepaskan 67 persen operan akurat.
Pada pertandingan ini Ajax mengemas kemenangan atas Heracles berkat gol yang dicetak Mika Godts dan Steven Berghuis (2), meski harus mengakhiri laga dengan 10 pemain karena Takehiro Tomiyasu mendapatkan kartu merah.
Meski mengemas kemenangan, Ajax masih tertahan di posisi kelima klasemen sementara Liga Belanda dengan 51 poin dari 30 laga, terpaut tiga poin dari zona otomatis Liga Champions.
Sementara itu, bek sayap Timnas Indonesia Dean James kembali merumput bersama Go Ahead Eagles yang ditahan imbang Groningen di Stadion Euroborg, Groningen.
Dean James bermain sebagai pemain pengganti dan bermain sejak menit 70 menggantikan posisi bek kiri yang sebelumnya ditempati oleh Alfons Sampsted.
Selama kurang lebih selama 20 menit di lapangan, Dean James mampu melepaskan 63 persen operan akurat dan melakukan masing-masing satu pencegatan serta sapuan.
Hasil imbang yang didapatkan Go Ahead Eagles membuat mereka tertahan di posisi 11 klasemen sementara Liga Belanda dengan 36 poin dari 30 laga, terpaut enam poin dari Groningen di posisi sembilan.
