Prediksi Liga Spanyol: Real Madrid Lebih Diunggulkan Kalahkan Real Betis di La Liga 2025/2026

JawaPos.com- Real Madrid akan berusaha melanjutkan tren kemenangan saat bertandang ke markas Real Betis dalam lanjutan La Liga pada Jumat (24/4).

Tim asuhan Alvaro Arbeloa saat ini berada di posisi kedua klasemen, tertinggal enam poin dari pemuncak Barcelona. Sementara itu, Real Betis menempati posisi kelima dengan keunggulan lima poin atas Celta Vigo.

Real Betis datang dengan kepercayaan diri setelah menang dramatis 3-2 atas Girona FC. Kemenangan ini menjadi respons positif setelah mereka tersingkir dari Liga Europa usai kalah dari SC Braga di perempat final.

Pasukan Manuel Pellegrini sejauh ini mencatat 12 kemenangan, 13 hasil imbang, dan tujuh kekalahan dari 32 laga. Performa kandang mereka juga cukup solid dengan hanya tiga kekalahan dari 15 pertandingan.

Musim lalu, Betis sukses mengalahkan Madrid 2-1 di kandang. Namun, Los Blancos membalas dengan kemenangan telak 5-1 di Santiago Bernabeu pada pertemuan sebelumnya musim ini.

Meski begitu, Madrid belum pernah menang di Sevilla sejak Agustus 2021, menjadikan laga ini sebagai ujian berat.

Real Madrid datang dengan modal kemenangan 2-1 atas Alaves, berkat gol dari Kylian Mbappe dan Vinicius Junior.

Kemenangan tersebut sangat penting setelah mereka sempat melewati empat laga tanpa kemenangan. Selain itu, Madrid juga baru saja tersingkir dari Liga Champions oleh Bayern Munich, membuat peluang gelar domestik semakin krusial.