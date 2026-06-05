Vitinha Jadi Senjata Rahasia Florentino Perez, Hadiah Spesial untuk Jose Mourinho?

JawaPos.com - Persaingan menuju kursi presiden Real Madrid semakin panas menjelang pemungutan suara yang akan digelar pada 7 Juni. Dua kandidat utama, Florentino Perez dan Enrique Riquelme, terus berlomba menawarkan proyek ambisius untuk menarik dukungan para anggota klub.
Jika Riquelme menghebohkan publik dengan janji mendatangkan Erling Haaland dan Rodri, Perez disebut telah menyiapkan kartu truf yang tak kalah menarik. Nama yang dimaksud adalah gelandang Paris Saint-Germain, Vitinha.
Melansir Record, Perez bahkan telah menjanjikan kedatangan pemain asal Portugal tersebut kepada Jose Mourinho apabila dirinya kembali memenangkan pemilihan presiden.
Kebutuhan Real Madrid akan gelandang baru memang menjadi salah satu prioritas utama dalam proyek pembangunan skuad musim depan.
Sejumlah nama seperti Rodri, Alexis Mac Allister, hingga Enzo Fernandez sempat dikaitkan dengan Los Blancos. Namun belakangan, perhatian justru mengarah kepada Vitinha yang tampil luar biasa bersama PSG.
Laporan tersebut menyebut bahwa Perez telah memasukkan Vitinha sebagai target utama dan siap menjadikannya hadiah spesial bagi Mourinho.
Bahkan disebutkan bahwa perekrutan pemain berusia 26 tahun itu bisa menjadi faktor penting yang membantu Perez mengamankan kemenangan dalam pemilu klub.
Dalam laporan tersebut disebutkan:
"Pemilihan presiden Real Madrid sudah di depan mata – Minggu ini, 7 Juni – dan Florentino Pérez, yang mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiganya bersama klub, telah berjanji untuk menawarkan José Mourinho sebuah rekrutan besar yang bahkan dapat menjamin terpilihnya kembali."
Nama Vitinha memang sedang berada di puncak kariernya. Pada penghargaan Ballon d'Or 2025, pemain internasional Portugal tersebut berhasil finis di posisi ketiga secara keseluruhan. Ia hanya kalah dari Ousmane Dembele dan Lamine Yamal yang menempati dua posisi teratas.
Lebih impresif lagi, Vitinha dinobatkan sebagai gelandang terbaik dalam pemungutan suara tersebut.
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