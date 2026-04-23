Gary Neville Sebut Dua Pemain Senior Jadi Faktor Pemecatan Liam Rosenior di Chelsea

JawaPos.com - Pemecatan Liam Rosenior dari kursi pelatih Chelsea memang terasa seperti akhir yang sudah bisa ditebak. Namun, menurut Gary Neville, ada dua sosok di dalam skuad yang ikut memperburuk situasi hingga sang manajer akhirnya harus angkat kaki.

Melansir Give Me Sport, nama yang disorot mantan bek Manchester United itu adalah Enzo Fernandez dan Marc Cucurella.

Setelah hanya 106 hari menjabat, Rosenior resmi dipecat usai Chelsea menelan kekalahan 3-0 dari Brighton. Lebih parah lagi, The Blues gagal mencetak gol dalam seluruh rentetan kekalahan tersebut.

Neville: Bukan Hanya Salah Pelatih

Dalam pandangannya, Rosenior bukan satu-satunya pihak yang pantas disorot. Neville justru menilai akar masalah Chelsea jauh lebih dalam, mulai dari pemilik klub, direktur olahraga, hingga para pemain senior.

"Saya pikir di akhir musim itu mungkin akan terjadi, saya pikir mereka mungkin akan bertahan sampai akhir musim, mengingat dia memiliki kontrak enam tahun, tetapi saya rasa itu sama sekali bukan cerminan dari Liam..."

Komentar itu menegaskan bahwa Neville melihat Rosenior lebih sebagai korban dari situasi yang kacau di internal klub.

Ia lalu mengkritik keras kebijakan manajemen Chelsea yang menurutnya terus membuat keputusan jangka panjang yang tidak realistis.