M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 23 April 2026 | 19.54 WIB

Chelsea Tegas Tolak John Terry, McFarlane Tetap Jadi Solusi Sementara

John Terry merasa senang setelah pulang ke Chelsea sebagai tim perlatih akademi (Instagram: @johnterry.24)

JawaPos.com - Chelsea akhirnya benar-benar menutup pintu bagi salah satu legendanya sendiri. Setelah pemecatan Liam Rosenior, nama John Terry sempat muncul sebagai kandidat pelatih sementara. Tapi respons klub? Tegas: tidak.

Keputusan berpisah dengan Rosenior memang tidak mengejutkan. Enam kekalahan dari tujuh laga terakhir jadi bukti bahwa proyek tersebut gagal total. Dalam pernyataan resminya, klub menegaskan bahwa performa tim sudah jauh di bawah standar, apalagi di fase krusial musim.

Melansir Give Me Sport, di tengah kekosongan kursi pelatih, Terry mencoba mengambil peluang. Ia dilaporkan menawarkan diri untuk mengisi posisi hingga akhir musim. Namun, pihak klub langsung menolak ide tersebut.

Menurut laporan yang beredar, bahkan ada pesan yang cukup jelas dari internal klub: Terry tidak masuk dalam rencana. Bukan hanya sekarang, tapi juga untuk masa depan.

Sebagai gantinya, Chelsea tetap mempercayakan tim kepada Calum McFarlane sebagai pelatih interim. Targetnya sederhana tapi berat: menyelamatkan musim dan, jika memungkinkan, menjaga peluang ke Liga Champions tetap hidup.

Terry: Legenda Besar, Tapi Bukan Pilihan

Penolakan ini tentu menimbulkan tanda tanya. Dari sisi status, Terry adalah ikon klub. Dari sisi pengalaman, ia juga bukan nol besar. Ia pernah menjadi bagian staf pelatih di Aston Villa selama beberapa tahun.

Bahkan, Terry sendiri pernah membela kredibilitasnya saat diragukan publik.

"Saya memiliki semua kualifikasi yang dibutuhkan, saya memiliki pengalaman melatih selama tiga tahun di Liga Premier bersama Aston Villa," katanya.

Artikel Terkait
Tiga Kandidat Kuat Pengganti Liam Rosenior di Chelsea - Image
Sepak Bola Dunia

Tiga Kandidat Kuat Pengganti Liam Rosenior di Chelsea

Kamis, 23 April 2026 | 19.54 WIB

Pemain Chelsea Disebut Muak dengan Cara Melatih Liam Rosenior - Image
Sepak Bola Dunia

Pemain Chelsea Disebut Muak dengan Cara Melatih Liam Rosenior

Kamis, 23 April 2026 | 19.54 WIB

Isu Ruang Ganti Jadi Pemicu Utama Pemecatan Liam Rosenior di Chelsea - Image
Sepak Bola Dunia

Isu Ruang Ganti Jadi Pemicu Utama Pemecatan Liam Rosenior di Chelsea

Kamis, 23 April 2026 | 19.54 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

3

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

4

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

7

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

8

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

9

Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun

10

Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara

