Chelsea Tegas Tolak John Terry, McFarlane Tetap Jadi Solusi Sementara

John Terry merasa senang setelah pulang ke Chelsea sebagai tim perlatih akademi (Instagram: @johnterry.24)
JawaPos.com - Chelsea akhirnya benar-benar menutup pintu bagi salah satu legendanya sendiri. Setelah pemecatan Liam Rosenior, nama John Terry sempat muncul sebagai kandidat pelatih sementara. Tapi respons klub? Tegas: tidak.
Keputusan berpisah dengan Rosenior memang tidak mengejutkan. Enam kekalahan dari tujuh laga terakhir jadi bukti bahwa proyek tersebut gagal total. Dalam pernyataan resminya, klub menegaskan bahwa performa tim sudah jauh di bawah standar, apalagi di fase krusial musim.
Baca Juga:Main Bahagia atau Kembali Terluka! Trio Malik-Bruno-Riyan Harapan Terakhir Persebaya Surabaya Hadapi Malut United
Melansir Give Me Sport, di tengah kekosongan kursi pelatih, Terry mencoba mengambil peluang. Ia dilaporkan menawarkan diri untuk mengisi posisi hingga akhir musim. Namun, pihak klub langsung menolak ide tersebut.
Menurut laporan yang beredar, bahkan ada pesan yang cukup jelas dari internal klub: Terry tidak masuk dalam rencana. Bukan hanya sekarang, tapi juga untuk masa depan.
Sebagai gantinya, Chelsea tetap mempercayakan tim kepada Calum McFarlane sebagai pelatih interim. Targetnya sederhana tapi berat: menyelamatkan musim dan, jika memungkinkan, menjaga peluang ke Liga Champions tetap hidup.
Terry: Legenda Besar, Tapi Bukan Pilihan
Penolakan ini tentu menimbulkan tanda tanya. Dari sisi status, Terry adalah ikon klub. Dari sisi pengalaman, ia juga bukan nol besar. Ia pernah menjadi bagian staf pelatih di Aston Villa selama beberapa tahun.
Bahkan, Terry sendiri pernah membela kredibilitasnya saat diragukan publik.
"Saya memiliki semua kualifikasi yang dibutuhkan, saya memiliki pengalaman melatih selama tiga tahun di Liga Premier bersama Aston Villa," katanya.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun
Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara