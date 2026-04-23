Chelsea Tegas Tolak John Terry, McFarlane Tetap Jadi Solusi Sementara

JawaPos.com - Chelsea akhirnya benar-benar menutup pintu bagi salah satu legendanya sendiri. Setelah pemecatan Liam Rosenior, nama John Terry sempat muncul sebagai kandidat pelatih sementara. Tapi respons klub? Tegas: tidak.

Keputusan berpisah dengan Rosenior memang tidak mengejutkan. Enam kekalahan dari tujuh laga terakhir jadi bukti bahwa proyek tersebut gagal total. Dalam pernyataan resminya, klub menegaskan bahwa performa tim sudah jauh di bawah standar, apalagi di fase krusial musim.

Melansir Give Me Sport, di tengah kekosongan kursi pelatih, Terry mencoba mengambil peluang. Ia dilaporkan menawarkan diri untuk mengisi posisi hingga akhir musim. Namun, pihak klub langsung menolak ide tersebut.

Menurut laporan yang beredar, bahkan ada pesan yang cukup jelas dari internal klub: Terry tidak masuk dalam rencana. Bukan hanya sekarang, tapi juga untuk masa depan.

Sebagai gantinya, Chelsea tetap mempercayakan tim kepada Calum McFarlane sebagai pelatih interim. Targetnya sederhana tapi berat: menyelamatkan musim dan, jika memungkinkan, menjaga peluang ke Liga Champions tetap hidup.

Terry: Legenda Besar, Tapi Bukan Pilihan

Penolakan ini tentu menimbulkan tanda tanya. Dari sisi status, Terry adalah ikon klub. Dari sisi pengalaman, ia juga bukan nol besar. Ia pernah menjadi bagian staf pelatih di Aston Villa selama beberapa tahun.

Bahkan, Terry sendiri pernah membela kredibilitasnya saat diragukan publik.