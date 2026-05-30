Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 30 Mei 2026 | 20.11 WIB

Profil Stadion Piala Dunia 2026: New York New Jersey Stadium, Stadion Terbesar Tuan Rumah yang Sarat Kontroversi

Tampilan New York New Jersey Stadium untuk Piala Dunia 2026 dan menjadi lokasi pertandingan final. (Dok. FIFA)

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 akan menghadirkan delapan pertandingan di New York New Jersey Stadium atau MetLife Stadium, termasuk partai final. Stadion berkapasitas 78.576 penonton di East Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat, itu menjadi venue terbesar di turnamen dan berhasil mengalahkan pesaing kuat dari Dallas untuk mendapatkan kehormatan sebagai lokasi laga puncak.

Sebagai stadion terbesar di Piala Dunia 2026, New York New Jersey Stadium tak hanya dikenal karena ukurannya yang masif. Venue ini juga menyimpan sejarah olahraga dunia, pernah menjadi tuan rumah final Copa America, final Piala Dunia Antarklub FIFA, hingga konser sejumlah musisi terbesar di dunia.

Mengapa MetLife Stadium Berganti Nama saat Piala Dunia 2026?

FIFA menggunakan nama New York New Jersey Stadium selama turnamen karena aturan terkait hak penamaan komersial. Meski berada di East Rutherford, New Jersey, stadion ini hanya berjarak sekitar lima mil dari Manhattan sehingga FIFA memilih nama yang mewakili dua wilayah tersebut.

MetLife Stadium dibuka pada 2010 dan dibangun dengan biaya mencapai USD 1,6 miliar. Stadion ini menjadi kandang dua tim NFL sekaligus, yakni New York Giants dan New York Jets.

Mengapa Stadion Ini Jadi Pilihan untuk Final Piala Dunia?

New York New Jersey Stadium memiliki kapasitas resmi 78.576 kursi menurut FIFA. Jumlah itu menjadi yang terbesar dibanding seluruh stadion yang digunakan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Karakter stadion ini tergolong unik karena sebagian besar area penonton tidak tertutup atap. Rencana awal pembangunan sebenarnya mencakup atap buka-tutup atau retractable roof, namun akhirnya dibatalkan demi menekan biaya proyek.

Dengan suhu rata-rata harian sekitar 27 derajat Celsius pada Juni, kondisi cuaca diperkirakan cukup ideal untuk pertandingan musim panas. Selama Piala Dunia 2026, stadion juga akan menggunakan lapangan rumput alami sementara yang dipasang khusus untuk memenuhi standar FIFA.

Bukan Stadion Sepak Bola, tapi Punya Jejak Besar di Dunia Soccer

Meski lebih dikenal sebagai markas olahraga American football, stadion ini sudah beberapa kali menjadi panggung pertandingan sepak bola kelas dunia. Salah satu momen terbesar terjadi pada final Copa America Centenario 2016.

Saat itu, Chile mengalahkan Argentina melalui adu penalti. Kekalahan tersebut menjadi salah satu momen paling emosional dalam karier Lionel Messi karena sempat membuatnya mengumumkan pensiun dari tim nasional sebelum akhirnya kembali membela Argentina.

New York New Jersey Stadium juga menjadi pusat perhatian dunia saat menjadi venue utama FIFA Club World Cup 2025. Stadion ini menggelar final, dua semifinal, satu perempat final, serta lima pertandingan fase grup.

Editor: Hendra
