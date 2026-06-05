Bukan Enzo Fernandez! Inilah Bintang Chelsea yang Diinginkan Jose Mourinho

JawaPos.com - Nama Enzo Fernandez memang terus dikaitkan dengan Real Madrid dalam beberapa pekan terakhir. Gelandang Chelsea tersebut disebut-sebut masuk dalam daftar pemain yang diinginkan Jose Mourinho untuk proyek barunya di Santiago Bernabeu.

Namun, di tengah ramainya spekulasi soal Enzo, muncul satu nama lain yang tampaknya lebih mendapatkan perhatian khusus dari Mourinho.

Sosok tersebut adalah winger Chelsea, Pedro Neto.

Pelatih asal Portugal itu sebelumnya pernah secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap Neto. Bahkan, Mourinho menyebut pemain berusia 25 tahun tersebut sebagai salah satu winger terbaik di dunia saat ini.

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Mourinho Terang-Terangan Memuji Pedro Neto Komentar itu disampaikan Mourinho pada September 2025 menjelang pertandingan Liga Champions antara Benfica dan Chelsea.

Melansir Football London, saat itu, Mourinho yang masih menangani Benfica tidak menutupi ketertarikannya kepada Neto.

“Neto adalah salah satu pemain sayap terbaik di dunia.”

Mourinho juga menilai Chelsea memiliki kemewahan skuad yang luar biasa di sektor sayap berkat keberadaan beberapa pemain dengan karakteristik serupa.