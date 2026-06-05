Bukan Enzo Fernandez! Inilah Bintang Chelsea yang Diinginkan Jose Mourinho

Jose Mourinho kembali ke Real Madrid, hadapi tiga tantangan utama: ruang ganti retak, pemimpin baru, dan menyatukan Vinicius-Mbappe! (ig @jose.mouri1)
JawaPos.com - Nama Enzo Fernandez memang terus dikaitkan dengan Real Madrid dalam beberapa pekan terakhir. Gelandang Chelsea tersebut disebut-sebut masuk dalam daftar pemain yang diinginkan Jose Mourinho untuk proyek barunya di Santiago Bernabeu.
Namun, di tengah ramainya spekulasi soal Enzo, muncul satu nama lain yang tampaknya lebih mendapatkan perhatian khusus dari Mourinho.
Sosok tersebut adalah winger Chelsea, Pedro Neto.
Pelatih asal Portugal itu sebelumnya pernah secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap Neto. Bahkan, Mourinho menyebut pemain berusia 25 tahun tersebut sebagai salah satu winger terbaik di dunia saat ini.
Komentar itu disampaikan Mourinho pada September 2025 menjelang pertandingan Liga Champions antara Benfica dan Chelsea.
Melansir Football London, saat itu, Mourinho yang masih menangani Benfica tidak menutupi ketertarikannya kepada Neto.
“Neto adalah salah satu pemain sayap terbaik di dunia.”
Mourinho juga menilai Chelsea memiliki kemewahan skuad yang luar biasa di sektor sayap berkat keberadaan beberapa pemain dengan karakteristik serupa.
“Enzo Maresca beruntung karena ia memiliki tiga atau empat pemain dengan profil serupa. Tentu saja, saya ingin sekali memiliki Pedro Neto di Benfica, tetapi ia bermain di dunia yang berbeda dengan kondisi keuangan yang berbeda.”
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