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Andre Rizal Hanafi
Senin, 8 Juni 2026 | 13.33 WIB

Sosok Ken Shellito, Legenda Chelsea yang Jadi Panutan Bojan Hodak dalam Memimpin Pemain Persib

Ken Shellito dan Bojan Hodak. (Istimewa) - Image

Ken Shellito dan Bojan Hodak. (Istimewa)

JawaPos.com - Nama Ken Shellito mungkin tidak terlalu familiar bagi sebagian besar pecinta sepak bola Indonesia. Namun bagi pelatih Persib Bandung Bojan Hodak, sosok asal Inggris tersebut memiliki pengaruh besar dalam perjalanan karir kepelatihannya.

Dalam episode terbaru program Untold Story Persib, Bojan Hodak mengungkapkan bahwa Ken Shellito merupakan salah satu figur yang paling berperan dalam membentuk cara pandangnya sebagai pelatih sekaligus pemimpin tim termasuk saat menangani Persib.

Ken Shellito bukan nama sembarangan. Dia merupakan mantan pemain Chelsea yang tampil pada era 1960-an. 

Setelah pensiun dari dunia sepak bola Inggris, Shellito melanjutkan kiprahnya di dunia kepelatihan sebelum akhirnya banyak terlibat dalam pengembangan sepak bola di Asia. Pada dekade 1990-an, Shellito menetap di Malaysia dan mulai aktif membantu berbagai proyek pengembangan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. 

Pengalamannya yang panjang membuat namanya cukup dihormati di kalangan pelatih dan pengelola akademi sepak bola. Pertemuan pertama Bojan Hodak dengan Ken Shellito terjadi saat keduanya berada di Kamboja sekitar 2010 hingga 2011. 

Ketika itu Bojan menangani Phnom Penh Crown, sementara Shellito diminta bergabung sebagai brand ambassador sekaligus membantu pengembangan akademi klub tersebut. Dari pertemuan itu, hubungan profesional keduanya berkembang menjadi persahabatan yang erat.

Mereka beberapa kali kembali bekerja sama dalam berbagai proyek sepak bola, termasuk ketika Bojan melanjutkan kariernya di Malaysia. Meski memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan teknis tentang sepak bola, ada satu nasihat dari Shellito yang paling membekas dalam benak Bojan hingga sekarang.

Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, Shellito selalu menekankan pentingnya membangun hubungan manusiawi dengan para pemain. Filosofi itu dirangkum dalam kalimat sederhana yang terus diingat Bojan sepanjang karirnya.

Perlakukanlah para pemain seperti anak-anakmu sendiri. Nasihat tersebut terdengar sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Bagi Bojan, seorang pelatih tidak hanya bertugas menyusun strategi atau menentukan susunan pemain. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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